綠營執政下 小蝦米扮大鯨魚吃標案不只是超思

農業部砸近5.7億元補貼進口蛋，進口商中的超思公司遭爆是去年9月剛成立、資本額僅50萬元的「一人公司」，拿了上億元補助款。國民黨立委賴士葆批評，農業部任憑蛋荒延燒一年多，大手筆用公帑補貼進口蛋，還搞黑箱圖利登記資本額50萬的「民宅公司」，卻能占六成的進口量，應把真相攤開。

賴士葆並說，這些年蔡政府凡事以黑箱作業，遮掩不公不義不法，讓黑箱變得習以為常。民進黨執政下，小蝦米扮大鯨魚的標案不只是超思，過去就曾發生小吃店標下16.5億快篩案；1人公司稱千億投資海水採礦，台中市府3天就簽下MOU，都引發諸多質疑。

●資本額200億小吃店 標下中央疫情指揮中心16.5億快篩案

過去幾年在新冠肺炎疫情下，快篩試劑需求居高不下，指揮中心急向22家廠商採購快篩試劑。但國民黨立院黨團在去年5月踢爆，其中一家廠商「高登環球生醫公司」前身為小吃店，且先前無任何醫療專業和相關實績，質疑中間是否有差價、利益輸送、黑箱作業。

當時任國民黨團首席副書記長李德維說，中央疫情指揮中心發文給「高登環球生醫公司」，要求該公司盡速向國外洽訂1700萬劑家用型快篩試劑。這家公司僅有200萬元資本額，沒有相關政府投標經驗，台灣多少家頗具規模的廠商，難道都沒有能力進口快篩試劑？國民黨立委曾銘宗也質疑，資本額僅200萬，卻能標1700百萬劑，金額達16億5千萬的案子？總要履約可行性，200萬資本額怎能進口16億？「膝蓋想都知道。」

時任中央疫情指揮中心指揮官的陳時中表示，「大公司以前可能都賣過小東西」，大小公司不論只要能交出要的貨就可以了。陳時中表示，評論者應該了解，公司以前可能都賣過小東西，採購分為和信譽卓著有來往經驗者購買，另一種是因應緊急需要，以最後交貨合格為準。

高登環球生醫則發表聲明決定棄標，表示他們公司前身並非小吃店，董事長劉緯澤更不時思考企業轉型之道，認識許多醫學科技人才，所以場昶虹國際股份有限公司董事長林俊輝才願意與他合作，但經國民黨團質疑後，公司決定不參與投標，希望國民黨能「組團採購」快篩劑，為台灣人民牟取更好的利益。

●1人公司稱千億投資海水採礦 中市府3天就拍板簽下MOU

2018年，台中市政府在前市長林佳龍任內，曾有一家「霍夫曼諮詢公司」宣稱要投資台中1100億元台幣（約37億美元）進行海水採礦案，並快速與台中市府簽下MOU。後卻遭媒體披露，霍夫曼與台中市府接洽過程僅一個月，且簽約前三天才碰面考察，與許多員工破萬人的大企業相比，千億投資評估起碼一年，這名德商的決策神速到不可思議。

林佳龍則在接受媒體人周玉蔻訪問時指出，的確有疏失，媒體可以查證出這麼多資料，市府應該檢討改進。不過他也表示，此案是全球台商總會長李天柒引薦，「很熟的朋友」，所以沒有作足SOP。他已要求霍夫曼提供更多的資料佐證，否則合作案不會繼續。

台中市議會當時還為此召開臨時會，要市府對於為何與德國1人公司簽署1100億海水採礦案簽合作備忘錄做出專案報告，但第一天綠營民代不簽到技術性流會，再次開會時，市議員何敏誠在現場不斷「跳針」重複指開會程序違法、還吹哨子干擾，市長林佳龍也一度拒絕回答議員的質詢。