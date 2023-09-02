快訊

海葵暴風圈逼近！氣象局11時30分發陸警 將威脅花蓮、台東

海葵恐是4年具規模登陸台灣的颱風 氣象粉專點名這些地區加強防颱

獨／柯文哲家鄉民眾黨派誰戰立委？地方盛傳「她」出線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠營執政下 小蝦米扮大鯨魚吃標案不只是超思

聯合報／ 記者程平／台北即時報導
2018年時任台中市長的林佳龍（左）與德國哈利霍夫曼諮詢顧問公司總裁哈利霍夫曼（右）簽訂「海水採礦聯合開發投資案」合作備忘錄。圖／聯合報系資料照片
2018年時任台中市長的林佳龍（左）與德國哈利霍夫曼諮詢顧問公司總裁哈利霍夫曼（右）簽訂「海水採礦聯合開發投資案」合作備忘錄。圖／聯合報系資料照片

農業部砸近5.7億元補貼進口蛋，進口商中的超思公司遭爆是去年9月剛成立、資本額僅50萬元的「一人公司」，拿了上億元補助款。國民黨立委賴士葆批評，農業部任憑蛋荒延燒一年多，大手筆用公帑補貼進口蛋，還搞黑箱圖利登記資本額50萬的「民宅公司」，卻能占六成的進口量，應把真相攤開。

賴士葆並說，這些年蔡政府凡事以黑箱作業，遮掩不公不義不法，讓黑箱變得習以為常。民進黨執政下，小蝦米扮大鯨魚的標案不只是超思，過去就曾發生小吃店標下16.5億快篩案；1人公司稱千億投資海水採礦，台中市府3天就簽下MOU，都引發諸多質疑。

●資本額200億小吃店 標下中央疫情指揮中心16.5億快篩案

過去幾年在新冠肺炎疫情下，快篩試劑需求居高不下，指揮中心急向22家廠商採購快篩試劑。但國民黨立院黨團在去年5月踢爆，其中一家廠商「高登環球生醫公司」前身為小吃店，且先前無任何醫療專業和相關實績，質疑中間是否有差價、利益輸送、黑箱作業。

當時任國民黨團首席副書記長李德維說，中央疫情指揮中心發文給「高登環球生醫公司」，要求該公司盡速向國外洽訂1700萬劑家用型快篩試劑。這家公司僅有200萬元資本額，沒有相關政府投標經驗，台灣多少家頗具規模的廠商，難道都沒有能力進口快篩試劑？國民黨立委曾銘宗也質疑，資本額僅200萬，卻能標1700百萬劑，金額達16億5千萬的案子？總要履約可行性，200萬資本額怎能進口16億？「膝蓋想都知道。」

時任中央疫情指揮中心指揮官的陳時中表示，「大公司以前可能都賣過小東西」，大小公司不論只要能交出要的貨就可以了。陳時中表示，評論者應該了解，公司以前可能都賣過小東西，採購分為和信譽卓著有來往經驗者購買，另一種是因應緊急需要，以最後交貨合格為準。

高登環球生醫則發表聲明決定棄標，表示他們公司前身並非小吃店，董事長劉緯澤更不時思考企業轉型之道，認識許多醫學科技人才，所以場昶虹國際股份有限公司董事長林俊輝才願意與他合作，但經國民黨團質疑後，公司決定不參與投標，希望國民黨能「組團採購」快篩劑，為台灣人民牟取更好的利益。

●1人公司稱千億投資海水採礦 中市府3天就拍板簽下MOU

2018年，台中市政府在前市長林佳龍任內，曾有一家「霍夫曼諮詢公司」宣稱要投資台中1100億元台幣（約37億美元）進行海水採礦案，並快速與台中市府簽下MOU。後卻遭媒體披露，霍夫曼與台中市府接洽過程僅一個月，且簽約前三天才碰面考察，與許多員工破萬人的大企業相比，千億投資評估起碼一年，這名德商的決策神速到不可思議。

林佳龍則在接受媒體人周玉蔻訪問時指出，的確有疏失，媒體可以查證出這麼多資料，市府應該檢討改進。不過他也表示，此案是全球台商總會長李天柒引薦，「很熟的朋友」，所以沒有作足SOP。他已要求霍夫曼提供更多的資料佐證，否則合作案不會繼續。

台中市議會當時還為此召開臨時會，要市府對於為何與德國1人公司簽署1100億海水採礦案簽合作備忘錄做出專案報告，但第一天綠營民代不簽到技術性流會，再次開會時，市議員何敏誠在現場不斷「跳針」重複指開會程序違法、還吹哨子干擾，市長林佳龍也一度拒絕回答議員的質詢。

國民黨台中市議會黨團也到地檢署按鈴申告，控告德國霍夫曼涉詐欺，要求保全證據、限制德商霍夫曼出境。當時的台中市經發局長呂曜志表示，此案市府無須也未支付資金給投資者，未來中央投審會將嚴格審查。經發局已檢討相關程序，尊重議員提告德商。林佳龍說，MOU不具法律效力，僅剛展開籌備還不能算成案，後續有嚴格審核。他承諾會檢討、精進招商審核程序，但未應國民黨議員要求做道歉。

一家去年9月成立，資本額僅50萬的一人公司「超思」，獲得農業部上億補助款，但進口雞蛋數量卻是「廠商申請不公開」，引人矚目，本報記者到公司登記地址查看發現只是一般民宅，也無人應門。圖／聯合報系資料照片
一家去年9月成立，資本額僅50萬的一人公司「超思」，獲得農業部上億補助款，但進口雞蛋數量卻是「廠商申請不公開」，引人矚目，本報記者到公司登記地址查看發現只是一般民宅，也無人應門。圖／聯合報系資料照片
前身是小吃店的高登環球生醫，去年遭到國民黨立院黨團質疑以資本額200萬元吞下衛福部1700萬劑、價值16億元的快篩試劑採購案，黑資料遭在野黨起底。圖／聯合報系資料照片
前身是小吃店的高登環球生醫，去年遭到國民黨立院黨團質疑以資本額200萬元吞下衛福部1700萬劑、價值16億元的快篩試劑採購案，黑資料遭在野黨起底。圖／聯合報系資料照片

快篩試劑 國民黨 台中市 超思

延伸閱讀

【重磅快評】一人公司出頭天 當今綠朝大傳奇

連3場新北造勢搶攻侯大本營 賴清德提升級雲林農業

江肇國首場誓師大會 林佳龍、黃國書到場助陣

蔡總統9月下旬擬率團出訪史瓦帝尼 鞏固我非洲唯一友邦

相關新聞

綠營執政下 小蝦米扮大鯨魚吃標案不只是超思

農業部砸近5.7億元補貼進口蛋，進口商中的超思公司遭爆是去年9月剛成立、資本額僅50萬元的「一人公司」，拿了上億元補助款...

侯友宜選總統關鍵時刻 新北巿府高層再異動...柯慶忠升副秘

新北市政府人事再異動，新北市長侯友宜正面臨參選總統非常時期，小內閣團隊繃緊神經，新北市3位副祕書長，僅龔雅雯1人，如今升...

立院新會期報到 在野關注兩岸、民生

立法院新會期昨天開始報到，在野黨關注兩岸與民生議題，民眾黨團將兩岸協議監督條例列為優先法案，國民黨團將推動再生能源條例修...

美眾院軍委會副主席：任何對台攻擊 美國一定堅定回應

蔡英文總統今天接見美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼訪問團，感謝訪賓長期在美國國會推動各項友台法案，關心我國的安全議題...

一日雲林行程蘇治芬全程陪同「為農民請命」 陳建仁這樣回應

行政院長陳建仁今天中午到水林鄉參訪「阿甘薯叔」的地瓜冷鏈加工廠，立委蘇治芬全程陪同，她也藉機向陳院長請命，希望中央能挹注...

藍委質疑易寶宏吸毒漏勾有特權介入 綠委：政治口水

國民黨立法院黨團今天表示，殺警案受刑人易寶宏，去年在台北監獄服刑申請赴外役監時，因北監承辦科員漏勾選毒品紀錄項目，導致他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦