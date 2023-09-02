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侯友宜選總統關鍵時刻 新北巿府高層再異動...柯慶忠升副秘
新北市政府人事再異動，新北市長侯友宜正面臨參選總統非常時期，小內閣團隊繃緊神經，新北市3位副祕書長，僅龔雅雯1人，如今升民政局長柯慶忠擔任一職，備受關注，而捷運工程局副局長林耀長接任民政局長，人事命令9月4日生效。
侯友宜一級主管團隊多是事務官出身，包含目前3位副市長劉和然、朱惕之、陳純敬，及水利、交通、環保、捷運、工務等局長都是事務官升任。新北市府設1位秘書長、3位副祕書長，依地方制度法，秘書長須為考試合格的事務官。副秘書長可設兩位事務官、一位機要人員晉用。
柯慶忠是侯友宜擔任警政署長時的秘書，擁有喬治華盛頓大學法學碩士、國立政治大學法律研究所碩士，曾任新北市民政局局長、新北市中和區公所區長、新北市民政局主任秘書。林耀長則曾任新北市捷運工程局副局長、新北市新莊區公所區長、新北市板橋區公所區長。
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