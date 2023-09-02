快訊

MiLB／張育成剛敲長打就與跑者相撞 倒地5分鐘傷退

音樂系兼任教師為何特別多？學界「不能說的秘密」曝光

中颱海葵預計台東登陸 彭啟明：特殊點是資訊非常亂

海葵颱風來勢洶洶 陳建仁：中央地方緊急通訊要保持暢通

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
中颱海葵颱風今天以每小時17公里，朝西北西轉西方向移動，其暴風圈約180公里，正逐漸接近台灣東半部海面，2日晚至4日最接近台灣，幾近籠罩全台。記者王長鼎／翻攝
中颱海葵颱風今天以每小時17公里，朝西北西轉西方向移動，其暴風圈約180公里，正逐漸接近台灣東半部海面，2日晚至4日最接近台灣，幾近籠罩全台。記者王長鼎／翻攝

中颱海葵颱風今天上午中心位置在鵝鑾鼻東方海面，以每小時17公里，朝西北西轉西方向移動，其暴風圈約180公里，正逐漸接近台灣東半部海面，2日晚至4日最接近台灣，幾近籠罩全台，對東半部海面及巴士海峽將構成威脅，9月4日至6日颱風緩慢或近似滯留，影響時間延長，宜花東可能出現800至900毫米累積雨量，南部也預估有700毫米累積降雨量，民眾要注意做好災防準備工作。

行政院長陳建仁今天上午前往中央災害應變中心視察颱風最新狀況，他指出，上次卡努颱風來襲，安置及民生物資準備做得很周到，這次海葵來勢洶洶，中央災害應變中心對地方各縣市救援工作的支援要全力協助，尤其是緊急通訊要保持暢通。

陳建仁昨天到西南沿海的雲林縣視察，他指示，這次颱風來襲，尤其是海水倒灌地區，中央各部會要全力注意協助地方做好防救災工作，颱風期間做好平衡物價，颱風過後也要注意登革熱的防制，他說，全台都在颱風暴風籠罩範罩之下，希望海葵颱風過境，不要對台灣造成更大的傷害，讓民眾生活更安全。

內政部長林右昌表示，要加強研判分析及降雨量估計，提供各縣市政府做好防颱準備工作，海邊河域及山區做好人車管制，避免造成人員傷亡，易成孤島地區也請各縣市政府有替代應變方案，要做好路樹的預防性修剪，因為先前樹倒是造成大規模停電的重要主因，西南部地區恐有豪大雨要加強警戒。

行政院長陳建仁今天上午前往中央災害應變中心視察颱風最新狀況，並與宜蘭、花蓮縣長和台東副縣長連線視訊。記者王長鼎／攝影
行政院長陳建仁今天上午前往中央災害應變中心視察颱風最新狀況，並與宜蘭、花蓮縣長和台東副縣長連線視訊。記者王長鼎／攝影
行政院長陳建仁今天上午前往中央災害應變中心視察颱風最新狀況。記者王長鼎／攝影
行政院長陳建仁今天上午前往中央災害應變中心視察颱風最新狀況。記者王長鼎／攝影
中颱海葵颱風今天以每小時17公里，朝西北西轉西方向移動，其暴風圈約180公里，正逐漸接近台灣東半部海面，2日晚至4日最接近台灣，幾近籠罩全台。記者王長鼎／翻攝
中颱海葵颱風今天以每小時17公里，朝西北西轉西方向移動，其暴風圈約180公里，正逐漸接近台灣東半部海面，2日晚至4日最接近台灣，幾近籠罩全台。記者王長鼎／翻攝

海葵颱風

延伸閱讀

赴台南輔選 朱立倫喊話支持者：這次選舉要選能監督政府的人

雲林漁港歷來最大海水倒灌 陳揆：不分藍綠用科學治理

大甲媽遶境之路雲林崙子橋改建 預計2026年完工

一日雲林行程蘇治芬全程陪同「為農民請命」 陳建仁這樣回應

相關新聞

立院新會期報到 在野關注兩岸、民生

立法院新會期昨天開始報到，在野黨關注兩岸與民生議題，民眾黨團將兩岸協議監督條例列為優先法案，國民黨團將推動再生能源條例修...

海葵颱風來勢洶洶 陳建仁：中央地方緊急通訊要保持暢通

中颱海葵颱風今天上午中心位置在鵝鑾鼻東方海面，以每小時17公里，朝西北西轉西方向移動，其暴風圈約180公里，正逐漸接近台...

美眾院軍委會副主席：任何對台攻擊 美國一定堅定回應

蔡英文總統今天接見美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼訪問團，感謝訪賓長期在美國國會推動各項友台法案，關心我國的安全議題...

一日雲林行程蘇治芬全程陪同「為農民請命」 陳建仁這樣回應

行政院長陳建仁今天中午到水林鄉參訪「阿甘薯叔」的地瓜冷鏈加工廠，立委蘇治芬全程陪同，她也藉機向陳院長請命，希望中央能挹注...

藍委質疑易寶宏吸毒漏勾有特權介入 綠委：政治口水

國民黨立法院黨團今天表示，殺警案受刑人易寶宏，去年在台北監獄服刑申請赴外役監時，因北監承辦科員漏勾選毒品紀錄項目，導致他...

新會期優先法案 國民黨團關注改善青年低薪困境

立法院第10屆第8會期今天起立委報到，關於這會期推動優先法案，國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，持續關注合理化房屋持有稅制和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦