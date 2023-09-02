海葵颱風來勢洶洶 陳建仁：中央地方緊急通訊要保持暢通

中颱海葵颱風今天上午中心位置在鵝鑾鼻東方海面，以每小時17公里，朝西北西轉西方向移動，其暴風圈約180公里，正逐漸接近台灣東半部海面，2日晚至4日最接近台灣，幾近籠罩全台，對東半部海面及巴士海峽將構成威脅，9月4日至6日颱風緩慢或近似滯留，影響時間延長，宜花東可能出現800至900毫米累積雨量，南部也預估有700毫米累積降雨量，民眾要注意做好災防準備工作。

行政院長陳建仁今天上午前往中央災害應變中心視察颱風最新狀況，他指出，上次卡努颱風來襲，安置及民生物資準備做得很周到，這次海葵來勢洶洶，中央災害應變中心對地方各縣市救援工作的支援要全力協助，尤其是緊急通訊要保持暢通。

陳建仁昨天到西南沿海的雲林縣視察，他指示，這次颱風來襲，尤其是海水倒灌地區，中央各部會要全力注意協助地方做好防救災工作，颱風期間做好平衡物價，颱風過後也要注意登革熱的防制，他說，全台都在颱風暴風籠罩範罩之下，希望海葵颱風過境，不要對台灣造成更大的傷害，讓民眾生活更安全。