解決少子化？郭台銘：毛小孩照顧和0到6歲國家養要結合

鴻海創辦人郭台銘今天上午被問到如何解決少子化問題時，郭台銘說，生一個孩子，讓你多養一隻寵物，貓啊狗啊，生兩個「我給你養一對」。郭台銘下午進一步說，毛小孩的照顧應和0到6歲國家養的政策結合。

郭台銘表示，最近他到新竹參訪保護動物協會，知道了「動保法」中，保護動物有生存權，因此可不可以「生一個孩子、我讓你多養一隻寵物，生兩個我給你養一對。」

下午郭台銘到基隆碇內食物銀行時，對上午拋出的提高生育率與毛小孩作法進一步說明。郭台銘說，毛小孩的照顧應和0到6歲國家養的政策結合，希望對毛小孩愛護的團體，各總統參選人都可以提出好的政見，如何讓生育率和愛護動物的慈善關懷，結合在一起，國家要來推動。

「有新的生育率，有新的毛小孩，社會才會顯得更安詳。」郭台銘說，這是社會的議題，需要大家來討論，「未來如果沒有生育率，毛小孩誰來照顧？」這是很嚴肅的問題，所以他把兩個問題整合在一起，引起網路熱議很好，但他一個人不可能每件事都提出完美政策。

郭台銘說，希望大家在愛心出發點，思考如何共存、共榮、共心，大家彼此生存成長，但他需要點時間，也需保護動物團體、國家和年輕人，將年輕人生育率和保護動物相結和，愛乘以愛並不會等於恨，愛要相加相乘，這些政策需要大家參與。