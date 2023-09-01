中元祭郭姓主普 侯友宜成貴賓 宗親郭台銘今晚觀賞主燈
基隆中元祭3天前舉辦重頭戲放水燈遊行，國民黨總統參選人侯友宜先走訪基隆廟口夜市，接著由基隆市長謝國樑邀請擔任「首席貴賓」。中元祭今年由郭姓宗親會主普，鴻海集團創辦人郭台銘今天也到基隆逛廟口夜市，晚上將前往海洋廣場參觀中元祭「Q版郭子儀」主燈。
今年基隆中元祭放水燈遊行8月29日登場，侯友宜當天下午到基隆，先在信義日間照顧中心發表80歲以上長者，申請外籍看護免巴氏量表等4項長照主張，接著到基隆區漁會與漁民交流，再到奠濟宮參拜及品嘗基隆廟口小吃，晚間出席放水燈遊行開幕。
郭台銘今天近午先前往新北市瑞芳區九份代天府參拜，接著走訪九份老街。下午到基隆暖暖區參拜暖暖承福宮並開講，接著參觀碇內食物銀行，再前往侯友宜3年前造訪的奠濟宮參拜，也逛廟口夜市，傍晚再到基隆護國城隍廟參拜，並前往城隍廣前海洋廣場，觀賞郭子儀花燈。
郭台銘在奠濟宮參拜時說，少年時代的同學住在基隆廟口附近，民國56、57年間常到這裡。基隆廟口全台聞名，今天舊地重遊，環境變好了，觀光客絡繹不絕。
郭台銘表示，基隆現在的經濟還需要再加油，基隆是台灣過去重要的港口，現在因為航空貨運開展，基隆和高雄港貨櫃運輸都沒有過去的興盛，希望台灣再重新設計，戰戰兢兢。
郭台銘認為，下一代的基隆要變成很重要的遊艇（應為郵輪）碼頭，未來的基隆要變成海洋生技研發中心，將來台灣的經濟一定要從基隆再出發。台灣的經濟重新「淹腳目」，讓年輕人能賺到錢，有錢娶妻生子，老一輩可以抱孫子。
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