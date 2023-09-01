郭台銘：他是唯一能把經濟搞起來 不需為自己賺錢的人

鴻海集團創辦人郭台銘今天表示，他是總統參選人中，唯一有能力把經濟搞起來，是唯一不需要再為自己賺錢的人。2024是台灣走向興盛或往懸崖墮落的分水嶺，尋求民眾支持。

郭台銘今天上午先到九份代天府參拜，再走訪九份老街。在代天府和老街，都有人高喊「總統好」，一路上也有不少人要求合照、簽名，郭台銘幾乎來者不拒。

郭台銘在代天府廟前開講時說，過去幾10年太多的政治，太多的口水，太多的黨意，沒有民意。他從南到北、從北到南，聽到非常多人民的聲音。他到各個地方聽民意，每一次都記下。他知道大家的渴望，要轉變。

郭台銘表示，台灣要拚經濟，年輕人有工作，有更好的工作，要有前途，中年人要安定的賺錢，政府要運用國家的資源，帶領台灣的企業、做生意的，甚至觀光業到全世界各地。

郭台銘說，他是唯一有能力把經濟搞起來，是唯一不需要再為自己賺錢的人。他出來的使命是要替大家賺錢，大家賺錢有錢了，社會就會安定，年輕人就有前途。年輕人有前途會生孩子。台灣會走向興盛，或往懸崖墮落，2024是分水嶺。

郭台銘強調老百姓的生活最重要，老百姓能夠安居樂業最重要的，老百姓的前途有發展最重要。他小的時候就了解，雖然很窮，但是只要努力就有希望。現在的年輕人，遇到現在的政治體制、兩黨惡鬥，政客沒有關心人民的聲音，所以他發起組成主流民意大聯盟。

郭台銘說，大家往上看是天，往下看有人民，中間那些官，包括總統是最眇小的。被選出來當總統是要替人民服務，不是選出來在那邊享受。

郭台銘也說了個「故事」闡述他的想法，指有個人戴著一頂帽子，要到非洲埃及挖黃金，智者說，與其去挖黃金，不如把帽子拿掉，用自己的腦子想一想，黃金就在你的腦子裡面。他答應給大家帶來幾10年的黃金期，他要挖青年人頭腦裡的黃金。

九份曾經在全世界風光過，讓郭台銘連想到菲律賓。郭說，50年前創業的時候，台北市最有名的兩個飯店都是菲律賓華僑開的。曾幾何時因為政治的關係，因為選錯人的關係，菲律賓人今天出來做菲傭。

郭台銘表示，台灣人民如果不再覺醒，認為2024這局不重要，完全聽政客的操弄，完全是政黨的私利，他看了非常的痛心。他不希望台灣的子弟，去到外面去打工，變成台勞。自己的國家自己救，自己的命運自己救，掌握在自己手裡。