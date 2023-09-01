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美眾院軍委會副主席：任何對台攻擊 美國一定堅定回應

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼訪問團。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼訪問團。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼訪問團，感謝訪賓長期在美國國會推動各項友台法案，關心我國的安全議題，並透過來訪展現對台的友誼與支持。魏特曼表示，任何對台灣具敵對、無端的攻擊，美國一定會堅定回應，他們也瞭解台灣在自我防衛方面的努力，包括恢復一年期的義務役。

蔡總統表示，魏特曼和在場多數議員參加的軍事委員會，持續透過舉行聽證會、提出議案等行動，協助擘劃美國強化國防的政策，並且擬定支持盟友保衛民主自由的安全藍圖。當前面對威權主義的擴張，民主夥伴的團結合作更加重要，期待能與美國及更多民主夥伴，一起守護區域的穩定和繁榮。

魏特曼表示，台美關係長遠深厚，且持續更加強健，立基於民主、法治、科技及經濟發展等共享價值，也建立在兩國間的互信、理解及互惠的基礎上。美國國會兩黨都支持增進台美關係，並認為兩國必須共同尋求互惠互利的經濟機會，即雙邊企業能夠相互投資。

魏特曼指出，他們深知和平穩定對印太地區的重要性，這也是在此區域的朋友及夥伴們所關注的焦點。將盡一切努力，確保印太地區的和平穩定，而和平穩定是建立在力量的基礎上，對於認為有機會在該區域採取不當作為的勢力來說，力量是最好的嚇阻。因此，他們必須確保兩國間現有的軍售案順利進行，眾議院兩黨議員都會致力確保完成這筆190億美元尚未交付的對外軍售。

美國 台美關係 蔡英文

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