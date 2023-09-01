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一日雲林行程蘇治芬全程陪同「為農民請命」 陳建仁這樣回應

聯合報／ 記者陳苡葳陳雅玲／雲林即時報導
立委蘇治芬（前右一）今天全程陪同行政院長陳建仁（前右二）訪視雲林，也藉機向陳院長請命，希望中央能挹注多一點經費整頓地方的農水路。記者陳雅玲／攝影
立委蘇治芬（前右一）今天全程陪同行政院長陳建仁（前右二）訪視雲林，也藉機向陳院長請命，希望中央能挹注多一點經費整頓地方的農水路。記者陳雅玲／攝影

行政院長陳建仁今天中午到水林鄉參訪「阿甘薯叔」的地瓜冷鏈加工廠，立委蘇治芬全程陪同，她也藉機向陳院長請命，希望中央能挹注多一點經費整頓地方的農水路，陳建仁當場回應，中央有編列疫後特別預算，其中有包括農水路改善，會請農業部同仁帶回建議並細部規劃，完善「蕃薯鄉」。

蘇治芬說，水林地瓜產業升級，改變了農業體系結構，她今天要為農民向陳院長請命，從地瓜專門生產區開始，把攸關百姓性命、最基本的農水路整頓好，「專區就要有專區的樣子」以後能好好運作，甚至可以變成觀光專區。

蘇治芬也建議，政府可以阿甘薯叔作為典範，推進鄉鎮市公所、基層農會進入轉型，尤其地方農會就像大盤商的角色，將成功案例複製到各處，未來絕對可以做到保障農民收益。

陳建仁表示，相當佩服瓊埔合作農場理事主席蘇嘉益的勇氣、智慧與野心，他疼惜著台灣農民，蘇治芬則非常關心農村發展，他說，中央編列疫後特別預算，其中農業部有140億元包括改善農水路，今天會帶回建議請農業部規畫改善。

因應環境變遷，國內農作物栽種水源的供應減少，農業也輔導轉作，陳建仁說，在這過程中「用什麼方法較好？」中央也會好好探討、改善，就像引用「蕃薯鄉」的特色規畫出農業地圖，也是加值產業，進一步推銷觀光的最好方式，相信在有「阿甘」的幹勁並堅持到底精神，農業縣也能變成台灣甚至亞洲典範。

蘇治芬 陳建仁

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