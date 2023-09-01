超思蛋爭議續燒 賴士葆：社會縱容蔡政府黑箱

去年9月才成立、資本額僅50萬的一人公司「超思」獲上億補助，且能進口蛋量占總數逾六成。國民黨立委賴士葆今批，這些年來社會縱容蔡政府凡事以黑箱作業來遮掩諸多的不公不義不法，讓黑箱變成習以為常的必要之惡。

賴士葆指出，記得檢察總長邢泰釗說過，檢察官辦案要有職業敏感度，應該是檢察官聽了像耳邊風，沒有落實發揮敏感度辦案，以至於蔡政府不斷的爆發官商勾結大發國難財的事情，儘管鬧得沸沸揚揚，卻沒有受到任何懲戒。國人目睹疫苗採購的亂象，調查報告黑箱封存，監察院也無動靜，所以疫情期間，小吃店取得十幾億快篩試劑進口的2.0版就再度發生，黑心試劑的案例國人記憶猶新，食藥署毫髮無傷，說明檢調和監察機構的怠惰失職，縱容包庇，才會導致官箴不彰，違法亂紀當道，官員不以為忤。

賴士葆說，一人登記資本額50萬的公司可以進口1.75億的蛋，一個民宅沒有公司招牌，看不到冷鏈倉儲設備，負責人閃躲，無法解釋高額的進口費用。農業部笑罵由他，農業部長陳吉仲吃定在農委會任內罄竹難書、荒腔走板執政的疏失，最後都可以高升農業部長，背後的靠山很強大，所以對輿論質疑超思公司的事件就是傲慢以對。

賴士葆稱，中央畜產會變成農委會的白手套，與廠商之間一丘之貉，被爆料之後官商繼續狼狽為奸，不公佈真相，以為躲過新聞的熱度就可以繼續發下一攤國難財，絲毫不汗顏這些都是納稅人的血汗錢。