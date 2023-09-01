立法院「國際事務處」掛牌 專責「國會外交」

立法院長游錫堃、立法院前院長王金平、立院各黨團總召柯建銘、曾銘宗、邱臣遠，陳椒華及立委等，上午出席立法院國際事務處揭牌儀式。「國際事務處」是依立法院院會5月三讀通過「立法院組織法修正案」，所新設的立法院新單位。職掌立法院國際交流、合作、立委籌組或參與國際團體等8大事項，分別是國際交流事項、國際合作事項、參與國際活動事項、關於立委籌組或參與國際團體事項、國會外交獎章及榮典的辦理事項、外賓與僑民的接待及傳譯事項、國際新聞傳播及輿情蒐集運用事項、其他有關國際事務事項。

游錫堃在揭幕致詞表示，立法院「國際事務處」正式掛牌運作的日子！這是台灣立法院史上，第一個專責處理國會外交的單位！他說，因為台灣國際地位特殊，國會外交成為重中之重。並指本屆國會外交雖然遭遇到疫情的挑戰，成績卻仍是亮眼的。截至今年8月底止，包含捷克參、眾兩院議長、瓜地馬拉總統蒞臨立法院議場演說等活動，合計接待了38個國家、114個訪團的1386位來賓，成果豐碩。

游錫堃指，在國際上有許多台灣行政官員走不進去的地方，國會外交確實可以彌補不足。