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原能會被爆氚檢驗能量不足 陳建仁：「不要以訛傳訛」

聯合報／ 記者陳苡葳蔡維斌／雲林即時報導
行政院長陳建仁（前中）今天至雲林視察崙子大橋改建拓寬工程，會前接受媒體訪問。記者蔡維斌／攝影
行政院長陳建仁（前中）今天至雲林視察崙子大橋改建拓寬工程，會前接受媒體訪問。記者蔡維斌／攝影

行政院長陳建仁今天至雲林視察崙子大橋改建拓寬工程，針對媒體提問，放寬家庭看護移工的申請門檻，包含巴氏量表，是跟進國民黨總統參選人侯友宜所拋出的政策？陳建仁說，對於失能者照顧不分黨派，大家一起努力做好，政府推出的長照2.0正是如此，甚至提高預算及人力，受到照顧的人也增加了；至於台北市議員徐巧芯爆料原能會氚檢驗能量不足，陳建仁今說行政院已回應並加以更正，「部分人士不該以訛傳訛」。

陳建仁表示，政府一向對於失能者照顧都相當用心，也知道大家的需求在何處，因此提出長照2.0計畫，不僅預算大幅增加，服務人力也提高許多，受到照顧的人也大量增加，不過他也坦言仍有一些民眾需要看護移工幫忙照顧，所以昨天在院會裡，他要求衛福部、勞動部詳細檢討，如何讓需要照顧的失能者家庭，不分年齡、不分疾病及經濟收入，都能夠在有需要時聘用到足夠的看護移工，除了巴氏量表，也應該做檢證辨明的方式，讓大家都可提出申請，使所有需要的人都得到照顧。

至於徐巧芯爆料原能會氚檢測能量不足，如此的質疑聲浪是否會讓人民感到不安？「這是錯誤說法」陳建仁回應，行政院發言人昨已有對此言論加以更正，對於日本氚廢水排放問題，政府相當重視且超前部署，包括在開始排放氚廢水之前，已3度派原能會人員至日本調查，且也與IAEA（國際原子能總署）保持良好聯繫，他們所有資訊也都能夠加強監控，台灣也加強環境、漁獲品及日本進口食品監測。

陳建仁指出，在所有監測方法上，台灣核研所建立國內第1個生物氚的檢驗技術，政府會繼續加強，使得檢測技術越來越好，也盼部分人士不要以訛傳訛，反而會造成民眾誤解和疑慮，使得民心不安。

陳建仁 原能會 日本 徐巧芯

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