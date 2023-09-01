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立法院新會期報到日 他凌晨3時排隊搶頭香

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院新會期第10屆第8會期立法委員報到上午展開，民眾黨立委邱臣遠（右一）凌晨3點52分開始排隊搶得頭香；第二、三名分別是國民黨洪孟楷（右二）、游毓蘭（左二），接著時代力量陳椒華（左一）、民進黨陳歐珀（中）。記者黃義書／攝影
立法院新會期第10屆第8會期立法委員報到上午展開，民眾黨立委邱臣遠（右一）凌晨3點52分開始排隊搶得頭香；第二、三名分別是國民黨洪孟楷（右二）、游毓蘭（左二），接著時代力量陳椒華（左一）、民進黨陳歐珀（中）。記者黃義書／攝影

立法院第10屆最後一會期今天報到，民眾黨立委邱臣遠凌晨3時52分就到場排隊，拔得頭籌。邱臣遠表示，第一個抵達是要落實民眾黨清廉、勤政、愛民、愛鄉土的政黨形象，新會期將嚴審明年度中央政府預算案。第二位抵達的國民黨立委洪孟楷也說，會加強對預算案把關，展現國會監督與制衡的力量。

今天是立法院新會期報到日，一早就有不少委員到場守候，邱臣遠凌晨3時52分就到場，前三會期都搶頭香完成報到的洪孟楷則是第二個到場委員，後續依序為國民黨立委游毓蘭、時代力量立委陳椒華、民進黨立委陳歐珀、郭國文等人。

邱臣遠指出，民眾黨新會期展望將嚴格為民眾荷包把關，要求政府恪守財政紀律，包括總預算審查、前瞻計畫後續追蹤，民眾黨都會用最嚴格的標準，為民監督。另外，適逢總統大選年，政策宣傳費、媒體行銷費編列浮濫，為避免執政黨把行政資源變成選舉資源，民眾黨也會認真為大家把關。優先法案則會聚焦三安法案，包含道路安全、產業安全、國家安全，解決「青年四不一沒有」，逐步實踐世代正義。

洪孟楷表示，一早到場完成報到，展現民意代表監督行政部門的態度，為人民發聲，讓行政部門知道，每一天都要兢兢業業，新會期會加強對總預算案的把關，讓人民看到國會監督與制衡的力量。

不爭取連任的陳歐珀表示，明年立委卸任後就畢業了，不再擔任立委，但今天仍把自己當成新生，一早就來排隊等待報到，新會期會持續關注交通建設，也會重視提升台灣交通安全。

民眾黨 邱臣遠 洪孟楷

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