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游錫堃重申不尋求連任 民進黨拚國會過半樂觀看待

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院新會期第10屆第8會期上午展開，進行委員報到程序。立法院長游錫堃表示，立法院的開議日期都在九月份的下半旬，確切的日期但還是會在九月中旬黨團協商會議討論，日前日期尚未確定。記者黃義書／攝影
立法院新會期第10屆第8會期上午展開，進行委員報到程序。立法院長游錫堃表示，立法院的開議日期都在九月份的下半旬，確切的日期但還是會在九月中旬黨團協商會議討論，日前日期尚未確定。記者黃義書／攝影

立法院第10屆最後一會期今天報到，立法院長游錫堃完成報到後受訪表示，這會期希望國會擴建案能有結論，交由下一屆立法院去發展；至於新會期優先法案，需要由4個黨團提出討論，預計安排9月中旬協商開議日期。游錫堃重申，他不會尋求立法院長連任，對於民進黨下屆在國會過不過半，樂觀看待。

游錫堃指出，立院下半年會期開議日往例都在9月下旬，約20日以後，預計會安排在9月中旬黨團協商，討論開議日期；至於特種委員會主要是做地點決定，許多縣市都希望新國會擴建，可以到該縣市，一方面這麼多提案、一方面地方政府會提出建議，諮詢委員會將針對27個地點做分析，如果討論有共識，下一屆立法院會去做推動。

目前外界普遍認為，明年立法委員選舉，民進黨要在國會持續取得過半席次有難度。游錫堃表示，他年紀大，很知足，不會尋求立法院長連任，希望給年輕人機會接棒；至於民進黨在國會席次是否過半，他的觀察是，國會能不能過半跟總統選情有關，總統選情隨時變化，他的看法樂觀，但還是要看整體發展。

立法院 游錫堃 民進黨

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