最新民調／近半國人傾向台灣獨立 維持現狀二成六

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，關於國人統獨意識形態，48.9%傾向台灣獨立，11.8%兩岸統一，26.9%維持現狀， 12.3%沒意見、不知道、拒答。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，中間選民大約是落在「維持現狀但偏台灣獨立」的類別中，在總統大選中，誰能率先占據這個有利戰略位置，誰就能獲得較多的選民支持。

民調進一步調查對統獨的態度強弱，結果顯示，在選擇「台灣未來要獨立」的人當中，有58.4%很堅持，41.6%贊成但不很堅持；在選擇「未來兩岸統一」的人當 中，22.1%很堅持，77.9%贊成但不很堅持。以此推算，在整體台灣選民中，28.6%很堅持未來台灣獨立，20.3%贊成但不堅持未來台灣獨立，2.6%很堅 持未來兩岸統一，9.2%贊成但不堅持兩岸統一。

游盈隆指出，從歷史看，2008年總統大選，國民黨馬英九採取「不統、不獨、不武」的立場，2016年民進黨蔡英文採取「維持現狀」路線，兩者實際內涵相近，都是有意識或無意識地在追尋中間選民，結果雙雙當選。

游盈隆說，2024總統大選，賴清德從2023年初就宣布兩岸關係的處理「將延續蔡英文的四個堅持」，努力向選民傳達他若當選將延續「維持現狀」的政策，希望爭取中間選民的青睞。相形之下，柯文哲和侯友宜在這方面的立場較為模糊，著力較少，或許這也是賴清德目前民意支持度穩定大幅領先的重要因素之一。經驗證據也顯示，賴清德目前已獲得較多中性選民的支持。