快訊

我國央行總裁評比奪下第四「A」楊金龍回應了

向北京遞名片 蔣萬安會是國民黨穩定2024變局活棋？

台北橋賓士逆向撞7車！一地狼藉塞爆 駕駛肇事逃逸

最新民調／近半國人傾向台灣獨立 維持現狀二成六

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會今天公布最新民調指出，關於國人統獨意識形態，48.9%傾向台灣獨立。中央社
台灣民意基金會今天公布最新民調指出，關於國人統獨意識形態，48.9%傾向台灣獨立。中央社

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，關於國人統獨意識形態，48.9%傾向台灣獨立，11.8%兩岸統一，26.9%維持現狀， 12.3%沒意見、不知道、拒答。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，中間選民大約是落在「維持現狀但偏台灣獨立」的類別中，在總統大選中，誰能率先占據這個有利戰略位置，誰就能獲得較多的選民支持。

民調進一步調查對統獨的態度強弱，結果顯示，在選擇「台灣未來要獨立」的人當中，有58.4%很堅持，41.6%贊成但不很堅持；在選擇「未來兩岸統一」的人當 中，22.1%很堅持，77.9%贊成但不很堅持。以此推算，在整體台灣選民中，28.6%很堅持未來台灣獨立，20.3%贊成但不堅持未來台灣獨立，2.6%很堅 持未來兩岸統一，9.2%贊成但不堅持兩岸統一。

游盈隆指出，從歷史看，2008年總統大選，國民黨馬英九採取「不統、不獨、不武」的立場，2016年民進黨蔡英文採取「維持現狀」路線，兩者實際內涵相近，都是有意識或無意識地在追尋中間選民，結果雙雙當選。

游盈隆說，2024總統大選，賴清德從2023年初就宣布兩岸關係的處理「將延續蔡英文的四個堅持」，努力向選民傳達他若當選將延續「維持現狀」的政策，希望爭取中間選民的青睞。相形之下，柯文哲和侯友宜在這方面的立場較為模糊，著力較少，或許這也是賴清德目前民意支持度穩定大幅領先的重要因素之一。經驗證據也顯示，賴清德目前已獲得較多中性選民的支持。

該民調訪問期間是8月14、15日兩天；對象以全國為範圍的20歲以上成 年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣，市話佔 70%，手機佔30%。有效樣本1081人，市話756人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，關於國人統獨意識形態，48.9%傾向台灣獨立，11.8%兩岸統一，26.9%維持現狀， 12.3%沒意見、不知道、拒答。圖／台灣民意基金會提供
台灣民意基金會今天公布最新民調指出，關於國人統獨意識形態，48.9%傾向台灣獨立，11.8%兩岸統一，26.9%維持現狀， 12.3%沒意見、不知道、拒答。圖／台灣民意基金會提供

2024選舉 2024總統選舉 游盈隆 賴清德 台獨 蔡英文

延伸閱讀

策反藍營？遠東機械前董座莊國輝「接任賴清德嘉義市競總主委」

陳時中任賴清德競總主委 侯漢廷酸：防疫預算的帳先算一下

拉抬小雞選情 賴清德至新北替立委參選人吳崢拉票

酸賴清德不斷改立場想當習近平「同飯人」 郭台銘籲陸委會立即開放陸客

相關新聞

符合2項資格！傳郭台銘找他當副手？盛治仁：心驚了一下

鴻海創辦人郭台銘宣布參選總統，向獨立連署參選之路前進，根據規定，郭台銘最晚須在9月17日前到中選會登記成為總統參選被連署...

最新民調／近半國人傾向台灣獨立 維持現狀二成六

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，關於國人統獨意識形態，48.9%傾向台灣獨立，11.8%兩岸統一，26.9%維持現狀...

陳時中任賴清德競總主委 侯漢廷酸：防疫預算的帳先算一下

前衛福部長陳時中擔任民進黨總統參選人賴清德的台北市競總主委，新黨北市議員、立委參選人侯漢廷質疑，「陳時中要當賴清德競選總...

跟進侯友宜政見 政院放寬外籍看護申請

國民黨總統參選人侯友宜拋出八十歲以上長者免除巴氏量表評估，可直接申請外籍看護。行政院長陳建仁昨天在院會指示衛福部、勞動部...

邱毅：非綠陣營以「整合」為名 玩的還是鬥爭那一套

非綠整合遲遲無進展，前立委邱毅表示，最近，國民黨排山倒海的打鴻海創辦人郭台銘，而民進黨也運用側翼批民眾黨總統參選人柯文哲...

策反藍營？遠東機械前董座莊國輝「接任賴清德嘉義市競總主委」

民進黨總統參選人賴清德各縣市競選總部就定位，昨天舉行不公開三長授證會議，綠營執政的嘉縣，縣長翁章梁擔任主委；藍營執政的嘉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦