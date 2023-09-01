立院開議 民眾黨邱臣遠3點52分排隊搶得頭香

立法院新會期第10屆第8會期立法委員報到上午展開，民眾黨立委邱臣遠凌晨3點52分開始排隊搶得頭香；第二、三名分別是國民黨洪孟楷、游毓蘭，接著時代力量陳椒華、民進黨陳歐珀。而開議日期待立法院長游錫堃最快9月15日召集黨團協商討論。

立委報到依例由立法院秘書長林志嘉在門口迎接，隨即簽名完成報到程序。 立法院新會期第10屆第8會期立法委員報到上午展開。立委報到隨即簽名完成報到程序。記者黃義書／攝影 立法院新會期第10屆第8會期立法委員報到上午展開。立委報到依例由立法院秘書長林志嘉（右一）在門口迎接，隨即簽名完成報到程序。記者黃義書／攝影 立法院新會期第10屆第8會期立法委員報到上午展開，民眾黨立委邱臣遠（右一）凌晨3點52分開始排隊搶得頭香；第二、三名分別是國民黨洪孟楷（右二）、游毓蘭（左二），接著時代力量陳椒華（左一）、民進黨陳歐珀（中）。記者黃義書／攝影 立法院新會期第10屆第8會期立法委員報到上午展開，民眾黨立委邱臣遠（左一）凌晨3點52分開始排隊搶得頭香；第二名國民黨洪孟楷（左二）。記者黃義書／攝影

【中央社／台北1日電】

立法院第10屆第8會期今天上午8時起報到，台灣民眾黨立委邱臣遠拔得頭籌，首位報到；邱臣遠說，早上3時52分就到群賢樓排隊等候，新會期將會嚴格審查明年度中央政府總預算案。

邱臣遠一早搶報到，他表示，第一名抵達是落實民眾黨清廉、勤政、愛民、愛鄉土的政黨形象。這會期是本屆立法院最後一個會期，擔任民眾黨團總召的邱臣遠回應媒體詢問新會期問政重點時指出，新會期也是預算審查會期，除了嚴格審查明年度中央政府總預算案，將持續關注包括前瞻預算執行情形，以及包括改革台電虧損等問題。

新會期第二位報到的是國民黨立委洪孟楷，他在本屆第5、6、7會期時創下連續3個會期最早報到，他今天早上5時抵達立法院等候報到。洪孟楷說，展現民意代表監督行政部門的態度，為人民發聲，讓行政部門知道，每一天都要兢兢業業。

他指出，這會期會加強對於總預算案的把關，讓人民看到國會監督與制衡的力量。

新會期第三位完成報到作業的是國民黨立委游毓蘭，也是大約在早上5時許到達立法院。談及新會期問政，游毓蘭說，持續關心警消治安、醫護勞安、交通安全。

除了邱臣遠、洪孟楷、游毓蘭領先報到，今天一早到場排隊等候新會期報到的還有時代力量立委陳椒華、民進黨立委陳歐珀，都是過去幾個會期的前幾位報到者。

陳椒華提及，新會期持續關注居住正義，並重視包括交通安全管理在內等問題。

陳歐珀說，他明年卸任立委之後就「畢業」了，不再擔任立委，但他今天仍然一如以往，在新會期開始時就早來排隊等候報到，把自己當成是「新生」，期許在新會期努力問政，他將持續關注交通建設，也重視提升台灣交通安全。