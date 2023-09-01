綠營側翼抹黑百萬網紅翻車 網友留言刷這「8字」力挺

YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」因與台北市長蔣萬安拍片，慘遭綠營側粉專攻擊，「許伯&簡芝」前天發布影片澄清後，大批網友湧入綠營側翼粉專開法力挺，由於頻道中「從零開始養」系列，相當受歡迎，不少網友在側翼粉專刷一排「從零開始養，側翼篇」諷刺，也成為難得奇景。

超過百萬人訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」日前發布一段採訪北市動物園影片，卻因邀請蔣萬安遭到綠營側翼粉專「小劉醫師-劉宗瑀」批評是收了錢幫忙業配，「許伯&簡芝」前天深夜發布影片，落淚澄清，強調不但未收錢，甚至還會捐一定比例收益給園方認養動物。

貼文一出劉宗瑀臉書大翻車，大批網友湧進貼文下方留言，痛批其喊寫噴人，更挖出管理該粉專有50人，不過昨天晚間卻被眼尖網友發現，管理人變49人，從澄清影片出來到昨晚，劉宗瑀有發兩篇文章，但皆未針對此事做回應。

「許伯&簡芝—倉鼠人」是動物教育頻道，主要拍攝動物相關知識、互動等相關影片，包含「從零開始養」系列更是廣為人知，許多網友到劉宗瑀貼文下方刷一排「從零開始養，側翼篇」諷刺。