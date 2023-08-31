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美國眾院軍委會高階訪團來台 蔡總統明接見

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。記者許正宏／攝影
蔡英文總統。記者許正宏／攝影

美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼（Rob Wittman, R-VA）率團於今天晚間抵達台灣，展開為期三天訪問行程。總統府發言人林聿禪表示，蔡英文總統表達誠摯歡迎，並將於明天上午於總統府接見訪問團，就台美經貿關係、印太區域情勢等議題深入交換意見。

林聿禪說明，此行為魏特曼第二度訪台，這也是繼聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers, R-AL）於今年6月率團來訪後，軍委會再有高階訪團訪問台灣。訪團成員包括眾議院軍事委員會席曼尼茲（Carlos Gimenez, R-FL）議員、以及季耿絲（Jen Kiggans, R-VA）議員；而在同時段，也另有聯邦眾議院穆尼（Alex Mooney, R-WV）與克勞德（Michael Cloud, R-TX）二位議員在台灣訪問。

林聿禪表示，魏特曼、席曼尼茲、季耿絲、穆尼以及克勞德議員，皆為眾議院「國會台灣連線」成員，也透過立法、發布聲明等具體作為，堅定支持台灣，期盼透過此次交流，進一步深化台美在各領域的合作夥伴關係，並共同攜手為印太區域安全及台海和平穩定貢獻力量。

總統府發言人 蔡英文 美國

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