【重磅快評】蛋價補貼究竟入誰口袋的「超思」…

因應國內缺蛋農業部大舉進口雞蛋，引發諸多爭議。迄今最匪夷所思的，就是一家才剛成立、資本額僅50萬元的「超思」公司，竟然可以占總進口蛋的五成，光稅金就要繳交近一億五千萬億元。雖然農業部表示，專案進口雞蛋不是補助給特定進口貿易代理商，而是吸收進口蛋到岸價格與國內產地價差額、關稅等費用，但其所言「全民是最大得利者」，只怕完全不是那麼回事。

依照官方資料，截至今年七月為止，已經進口帶殼蛋逾一點四億顆、液蛋約一九二公噸，以農業發展基金補貼進口蛋價差近五點七億元。這筆錢並非私人捐助，而是實打實的人民納稅錢，因此，究竟補貼入了那些公司或個人的口袋，怎能不給個說法？

相關的農業部或扮演關鍵角色的中央畜產會，雖然發了七大Q&A，卻未能回答這個如此簡單的問題。唯從農業部公布的相關圖資中，仍可發現其中頗有值得玩味之處。

首先，商人不是慈善家、將本求利是天性，毫無道理做白工。因此，超思等貿易進口商或許並未拿到補助，但利潤又是從何而來？最「合理」的利潤來源顯然是貿易進口商在國外產地的購買價減去進口蛋到岸報價(CIF)的價差。對此政府的把關機制是要求提出CIF報價的合理性，但審核的標準是什麼？誰來審核？總該給個說法。

進口商賺上述價差，終究仍不涉五億七補貼，因此更關鍵的問題是，五億七補貼流到那去了？其中一億五的稅金等於政府左口袋到右口袋，可以略去，但高達四億三的「到岸報價與國內產地價差額」又是流向何方？雖然相關人士說「這是開放資料，會請畜產會整理」，迄今仍是一團雲霧。

進一步言，國內雞蛋產地價飆漲，很大原因係有人炒作囤積，而不見得是飼養成本提升或是蛋農提升獲利。如果真是為平抑蛋價造福全民，合理的進口蛋價理應是到岸價加上賣到消費者手上的物流費用；但依照蔡政府這套補貼機制，是否也等於一併將炒作囤積導致的價差全補貼給了「有權處理進口蛋」者？

依據民眾黨立委陳琬惠的說法，超思進口蛋是賣給農業部主管的官股公司畜產會，但畜產會用多少錢向超思買蛋？又是用多少錢賣給國內蛋商？農業部始終遮遮掩掩，讓人難以理解。

從此以觀，追「超思」、更像是追冰山一角，或許再「超越思考」一下，恐將更讓人驚訝底下冰山之大！