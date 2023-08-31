快訊

抓到了！高雄舞廳外朝2名車開7槍 3嫌落網槍未找到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】蛋價補貼究竟入誰口袋的「超思」…

聯合報／ 主筆室
截至今年七月為止，台灣進口帶殼蛋逾一點四億顆、液蛋約一九二公噸，政府以農業發展基金補貼進口蛋價差近五點七億元。示意圖。圖／聯合報系資料照片
截至今年七月為止，台灣進口帶殼蛋逾一點四億顆、液蛋約一九二公噸，政府以農業發展基金補貼進口蛋價差近五點七億元。示意圖。圖／聯合報系資料照片

因應國內缺蛋農業部大舉進口雞蛋，引發諸多爭議。迄今最匪夷所思的，就是一家才剛成立、資本額僅50萬元的「超思」公司，竟然可以占總進口蛋的五成，光稅金就要繳交近一億五千萬億元。雖然農業部表示，專案進口雞蛋不是補助給特定進口貿易代理商，而是吸收進口蛋到岸價格與國內產地價差額、關稅等費用，但其所言「全民是最大得利者」，只怕完全不是那麼回事。

依照官方資料，截至今年七月為止，已經進口帶殼蛋逾一點四億顆、液蛋約一九二公噸，以農業發展基金補貼進口蛋價差近五點七億元。這筆錢並非私人捐助，而是實打實的人民納稅錢，因此，究竟補貼入了那些公司或個人的口袋，怎能不給個說法？

相關的農業部或扮演關鍵角色的中央畜產會，雖然發了七大Q&A，卻未能回答這個如此簡單的問題。唯從農業部公布的相關圖資中，仍可發現其中頗有值得玩味之處。

首先，商人不是慈善家、將本求利是天性，毫無道理做白工。因此，超思等貿易進口商或許並未拿到補助，但利潤又是從何而來？最「合理」的利潤來源顯然是貿易進口商在國外產地的購買價減去進口蛋到岸報價(CIF)的價差。對此政府的把關機制是要求提出CIF報價的合理性，但審核的標準是什麼？誰來審核？總該給個說法。

進口商賺上述價差，終究仍不涉五億七補貼，因此更關鍵的問題是，五億七補貼流到那去了？其中一億五的稅金等於政府左口袋到右口袋，可以略去，但高達四億三的「到岸報價與國內產地價差額」又是流向何方？雖然相關人士說「這是開放資料，會請畜產會整理」，迄今仍是一團雲霧。

進一步言，國內雞蛋產地價飆漲，很大原因係有人炒作囤積，而不見得是飼養成本提升或是蛋農提升獲利。如果真是為平抑蛋價造福全民，合理的進口蛋價理應是到岸價加上賣到消費者手上的物流費用；但依照蔡政府這套補貼機制，是否也等於一併將炒作囤積導致的價差全補貼給了「有權處理進口蛋」者？

依據民眾黨立委陳琬惠的說法，超思進口蛋是賣給農業部主管的官股公司畜產會，但畜產會用多少錢向超思買蛋？又是用多少錢賣給國內蛋商？農業部始終遮遮掩掩，讓人難以理解。

從此以觀，追「超思」、更像是追冰山一角，或許再「超越思考」一下，恐將更讓人驚訝底下冰山之大！

農業部 雞蛋 陳琬惠 民眾黨 蛋價

延伸閱讀

紐西蘭乳品輸台將零關稅 農業部：國產鮮乳具2優勢

資本額50萬公司卻領上億雞蛋補助 立委要陳吉仲踹共

補助廠商進口蛋遭檢用藥殘留 藍委質疑：農業部不該回應？

與政府配合進口雞蛋的貿易商有資格限制？農業部這樣說

相關新聞

【重磅快評】蛋價補貼究竟入誰口袋的「超思」…

因應國內缺蛋農業部大舉進口雞蛋，引發諸多爭議。迄今最匪夷所思的，就是一家才剛成立、資本額僅50萬元的「超思」公司，竟然可...

被揭曾任力暘能源董座特助 竹議員楊玲宜：無涉入決策

立委王鴻薇近日質疑新竹小英之友會副秘書長古盛煇與綠營鄭永金家族聯手炒作綠電，相關人等駁斥指控，媒體人黃揚明今天貼文再指民...

徐巧芯指氚檢驗能量不足 政院：全非事實

台北市議員徐巧芯今天指原能會氚檢驗能量不足，行政院表示，徐巧芯所言全非事實，氚檢驗需花費較多時間，原能會是持續精進作為，...

美擬軍援台8000萬美元 江啟臣：軍事合作擴大意味濃

美國拜登政府當地時間8月29日通知國會，擬透過「外國軍事融資」（Foreign Military Financing, ...

人口販運防制法明年元旦上路 內政部10月啟動培訓宣導

為徹底打擊人口販運犯罪集團，深化保護被害人權益，總統6月公布修正「人口販運防制法」，強化打擊犯罪集團剝削、奴役及利用被害...

蔡明彥核定 徐錫祥接任國安局副局長

國安局今天表示，國安局長蔡明彥為因應當前國內外安全情勢及任務需要，已核定由台灣高等檢察署主任檢察官徐錫祥接任國安局副局長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦