美擬軍援台8000萬美元 江啟臣：軍事合作擴大意味濃

美國拜登政府當地時間8月29日通知國會，擬透過「外國軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）管道，援台8000萬美元。國民黨立委江啟臣分析，自從斷交後再也無這樣的動作，象徵意義大，代表對台無償軍援說到做到，台美間軍事合作擴大、加強的意味濃厚。

江啟臣表示，那8000萬應該是補先前美國軍援3.45億美元不夠的部分，3.45億跟美國軍援其他國家比起來，還是小巫見大巫。主要意義在於，從斷交以後就沒有這樣的動作了，象徵意義很大。

江啟臣提到，某種程度也代表國會通過，行政部門也落實，因為以往國防授權法案（NDAA）會有很多建議、提案，行政部門有沒有執行是另一個問題，比如說過去NDAA有提到，雙邊的軍事訓練或把台灣納入泛太平洋的軍演，落實程度則不一定，且我方到目前也無參加泛太平洋軍演。

江啟臣表示，8000萬軍援起碼在象徵意義上，代表對台無償軍援說到做到，也落實國會的建議跟期待。一開始或許金額比較小，未來會不會有大幅的（增加）就要觀察，等於是將台美之間的軍事合作擴大，加強的意味滿濃厚。

江啟臣指出，過去我方對美軍購，是由我方提出購買需求，美方決定是否要賣。透過軍援的其他意義是，美方主動軍援的項目是不是我方提出的項目，如果我方沒有提供，但美方主動提供且無償軍援的話，等於是美方告訴我方，美方評估我方需要什麼，比如評估我方彈藥儲備不足，或美方盤點庫存，評估哪些適合我方，因為是庫存的緣故，美方放著也沒有用便捐給我方。

江啟臣稱，提供我方軍援，把我方作為在亞太地區的戰略夥伴或軍事夥伴來講，東西放在我方這裡，就有很多模糊空間，是共同防衛或防衛上共同合作，有非常多種意義在。一方面當然代表對我方的支持，二方面是這些支持為美方願意用無償的軍援落實，三方面是代表美方對我方的國防看法上，美方未來可以透過無償軍援來落實主張。美方在區域戰略的安排上可以更靈活。