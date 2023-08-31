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藍委批蔡政府只顧國安 忽視少子化危機
台灣連續數年人口負成長，少子化成國安危機。國民黨立委賴士葆今表示，蔡政府優先政策針對境外勢力滲透國安，忽視境內少子化導致人口凋零，以為撒錢可解決問題，每年千億如打水漂。
賴士葆說，國中小學昨天是開學日，台灣少子化的議題已經不是新聞，殘酷的顯示在學生的報到率，離島小學祭出豐厚的條件也無人問津，本島很多縣市也是每況愈下，媒體報導全台7個縣市13所國小沒有新生報到，35所小學只有1人報到。
賴士葆指出，台灣的生育率全球最低，這是慘到不能再慘的紀錄，這幾年出現生不如死的狀況，以去年為例，就是出生人數13萬多，死亡人數高達20萬，就是人口負成長，這樣的人口凋零是道地的國安危機，蔡政府每年投注上千億的預算要挽救少子化的嚴峻問題，然而人口出生率卻不斷的創新低。
賴士葆提到，蔡政府這幾年，很多優先政策針對境外勢力滲透國安，卻忽視境內少子化導致人口凋零，將來會影響國家正常的發展與運作，這已經是迫在眉睫、急迫性的國安問題，蔡政府以為撒錢就可以解決問題，每年千億好像打水漂，人口不斷的負成長。
賴士葆強調，蔡政府說透過跨部會合作，推動讓年輕人願婚、敢生、樂養，以為每年撒錢千億就完事，事後證明整個政策就是全然的失敗。年輕人面對房價高漲、薪水負成長，養活自己都有很大的壓力，要讓他們對結婚、養兒育女視為畏途。少子化帶來國小報到率低的慘狀，至今蔡政府還是無能為力。
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