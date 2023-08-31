核汙水排放 陳揆：監測均無輻射異常 持續妥善因應

日本排放核汙水入海，行政院長陳建仁今表示，經跨部會合作超前部署，秉持科學專業監測評估、參照國際標準嚴格監測、為國人安全與健康把關等3項原則，妥善各項因應作為，並建置公開透明的資訊平台，以科普化方式說明各項監測及評估結果，確認日方排放作業符合國際安全標準，盼讓民眾安心、放心。

陳建仁今在行政院會聽取原能會「日本福島含氚廢水排放因應作為」報告後指出，依國際原子能總署（IAEA）對日本福島含氚廢水排放案的安全審查結果，顯示日方的排放符合國際安全標準。

根據我國觀察團3度赴日掌握資訊判斷，認為日本福島含氚廢水排放尚可符合國際安全標準的規範，鑑於排放作業長達30年，陳建仁說，仍將持續敦促日方切實依據國際標準與規範執行排放作業，並對排放的異常及意外狀況妥善做好應變作業規畫，以確保安全。

陳建仁說，政府已由跨部會合作超前部署，秉持科學專業監測評估、參照國際標準嚴格監測、為國人安全與健康把關等3項原則，妥善各項日本福島氚廢水排放的因應作為，並持續強化監測與檢測措施。迄今跨部會的各項監測結果，均無輻射異常情形。

陳建仁指示，後續仍請行政院原子能委員會、農業部、衛生福利部及外交部持續滾動檢討、強化監測作業，以維護國人健康與我國周圍海域輻射安全。

陳建仁也說，政府已建置公開透明的資訊平臺，以科普化方式說明各項監測及評估結果，並將持續掌握日本與IAEA相關國際動態資訊，確認日方排放作業符合國際安全標準，期讓民眾安心、放心。