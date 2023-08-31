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與蔣萬安合照遭女醫酸有「錢錢立場」！網紅落淚澄清 林家興聲援批綠雙標

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市立委參選人林家興聲援「倉鼠人」，諷「綠能，你不能」。圖／取自臉書
台中市立委參選人林家興聲援「倉鼠人」，諷「綠能，你不能」。圖／取自臉書

台中市立委參選人林家興聲援倉鼠人，質疑綠營可與網紅合作宣傳，雙標、無理出征行為，譴責「綠能你不能」。

台北市市長蔣萬安日前與超過百萬訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」合作訪問台北市動物園，並與蔣萬安的手合影。被指親綠醫師「小劉醫師-劉宗瑀」攻擊，批評「如果真的沒政治立場、那是什麼立場？錢錢立場？」「許伯&簡芝—倉鼠人」澄清因此落淚。

林家興說，事實是倉鼠人拍片是做公益，除了沒收錢外，還特別捐款只為提升動物保育員的福利，他說很遺憾看到有綠營的不理性支持者，因為「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube頻道跟台北市動物園合作拍攝公益宣導，只因為影片中出現了台北市長蔣萬安，就慘遭不理性的綠色支持者出征，罵他們「收錢辦事」、「有政治立場」。

林家興表示，過去綠營政治人物都使用網路資源進行宣傳，其中蔡英文總統更是箇中翹楚，過去綠營也被踢爆疑似編列高額預算請網紅宣傳，不禁讓人疑惑，跟網紅合作宣傳的標準，真的是「綠能你不能」嗎？令人好奇激進綠營支持者們的標準在哪裡？

林家興說，「許伯&簡芝—倉鼠人」的影片都很有正面教育意義，傳遞許多動物保護的觀念，內容也很溫馨，也被網友稱讚是「寵物YouTuber界唯一清流」，相信絕大多數人都不希望政治意識形態之爭波及到無辜的人，相信台灣社會不需要因選舉被撕裂，總歸還是存在溫暖與正義。

2024選舉 2024中彰投立委 林家興 蔣萬安 動物園 YouTuber

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