化被動為主動！美方擬軍援台灣8000萬美元 藍委：代表這風險快速升高

美國拜登政府當地時間8月29日通知國會，擬透過「外國軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）管道，援台8000萬美元。國民黨立委陳以信今受訪表示，代表台海軍事風險快速升高，因此才會主動提供。

陳以信分析，這是美國對台軍售由被動到主動的關鍵開始，過去美國對台軍售或我方對美軍購，是由我方提出需求，美方作出判斷、提供，現在由美方主動判斷、主動提供，代表此處的軍事風險快速升高，美國對台海之間的軍事擔憂相當具體且具急迫性，因此才會轉為主動。

陳以信認為，至於背後的意義，並不在於是否將台灣視為國家在提供，基本上美國此次外國軍事融資的意義，是美國要採取主動的姿態，希望降低地緣的軍事風險，目的是希望能夠加大威嚇。過去美方認為對中國大陸的軍事威嚇力量不足，所以必須加強威嚇力量，目的要阻止此處發生戰爭。

陳以信強調，對於美方協助台灣提升國防戰力，當然是正面的肯定，感謝美方的善意。但是，台海軍事風險升高、兩岸情勢緊張，蔡英文政府執政七年難辭其咎，蔡英文總統當初保證要維持現狀，現狀已不復存在，維持現狀已經成為一句笑話，台海戰雲密佈。