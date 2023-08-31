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立院新會期！國民黨拋修再生能源條例 滾動檢討躉購費率

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘（左）與國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右）。本報資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘（左）與國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右）。本報資料照片

立法院新會期明日報到，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，優先要推動法案包括「囤房稅」、「道路安全基本法」，會提出國民黨團版本，另也會提出「再生能源條例」修法，主張台電對於綠能發電的躉購（台電以特定費率購電）費率，應該要滾動式檢討，不能讓綠能公司等有超額利潤，要保障全民權益。

曾銘宗表示，「囤房稅」、「道路安全基本法」行政院都有送案進立法院，黨團支持應儘速推動立法，盼前者的目標是能改善房市環境，「道安法」則當然是希望透過立法、要解決行人地獄問題。

曾銘宗也指出，此外綠能躉購費率爭議多，黨團擬推「再生能源條例」修法，對於躉購費率要是滾動檢討，事關能源政策及民眾權益，應修法討論。

曾銘宗並說，這會期也是預算會期，國民黨團會強力監督公部門預算使用，例如數位部113年度預算又提高到156億元，但資安和詐騙問題都沒解決，且政府總預算中政策宣導仍編列高達20億元，其中必要性及成效也會把關。

曾銘宗也提及，新會期也會延續國民黨團關注的改善低薪問題，會再次提出「證券交易法」、「公司法」、「中小企業發展條例」相關修法，推動企業為員工加薪等。

國民黨 立法院 再生能源

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