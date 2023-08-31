立院新會期 藍籲勞保撥補不少於800億、推放寬代理孕母

立法院新會期明報到日，國民黨立法院黨團書記長謝衣鳯表示，新會期除推「囤房稅」、「道路安全基本法」及「再生能源條例」等立法修法，也一貫要求政府要進行勞保改革，若不改革每年要撥補不少於800億元，另為解決生產高齡化、少子危機等，會提案推動修「人工生殖法」，主張放寬國內目前不允許的代理孕母。

謝衣鳯指出，勞保潛藏債務達10兆8194億元，且每年以5000億元的速度累積，民進黨政府執政來都未提出具體改革，如果這會期都還是不提出改革方案，會要求政府每年撥補勞保，不能少於800億元，要重視全國勞工權益。

謝衣鳯表示，此外現在台灣普遍生產高齡化，且生育相關的疾病也越來越多元，再加上少子化問題不斷惡化，政府提不出有效因應，因此會提案推動「人工生殖法」相關修法。

謝衣鳯指出，目前國內代理孕母不合法，她認為如果研議制定相關配套，對解決現有問題有幫助，因此會推動法案修訂。