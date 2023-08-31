侯喊話幫護理師加薪 薛瑞元保證今年訂出「三班護病比」標準
國民黨總統參選人侯友宜今舉行記者會公布醫療衛生政策，提出「五箭優先」主張，也提及衛福部委託研究報告顯示，2024年護理師缺口最高達2萬4千人，護病比高、就業環境差，留不住人才，醫療品質勢必大幅下滑，他說未來將優先投資醫療保健預算支出，任內逐年達到GDP8%，也要優先為護理人員加薪。
對此，衛福部長薛瑞元表示，衛福部護理及健康照護司正在研擬，如何幫護理人員改善職業環境，使環境變得更好，以及讓人力充實，現在都在規劃中，相信很快會擬出。他也說，照護司目前和各界討論三班護病比，今年底應該可以確定「大家可以接受的三班護病比版本」。
外界期許護理人員加薪比照過去醫界「五大皆空」時的作法，薛瑞元說，護理人力短缺和五大皆空不同，方法一定不一樣，另針對護理工會喊話加強醫院勞檢，薛瑞元則說，勞檢不是衛福部的業務。
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