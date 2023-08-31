侯喊話幫護理師加薪 薛瑞元保證今年訂出「三班護病比」標準

在台灣與美國相繼舉行總統大選之前，拜登政府先後動用總統提撥授權（PDA）和外國軍事融資（FMF）來軍援台灣，屬於軍事與政治意涵兼具的動作，既有平衡兩岸軍力失衡的意圖，更寄予維持區域和平穩定的期待。 從軍事上看，美國提撥軍備庫存給台灣，希望強化台灣應對第一擊的能量，至少要在台海衝突爆發的最初階段能夠挺住，最好有足夠的抵抗力...

2023-08-31 13:38