賴清德下令3認知與3目標 再強調台灣主權不容侵犯

民進黨總統參選人賴清德今天召開各縣市競選總部三長授證會議，在會中下達「三項認知」與「三個目標」指令，他再度強調台灣主權不容侵犯，並說「做得好的政黨繼續執政，這符合民主的機制與民主的精神」。

賴清德今天和各地方競總主委、總幹事交流，幫大家加油打氣，逐一授證給各幹部並合照；賴清德競選總幹事潘孟安、民進黨中央黨部秘書長許立明也和在場幹部說明選舉後續規畫期程及立委輔選相關事項，超過90位幹部與會。

賴清德致詞時說，在這場授證大會中，看到了許多久經沙場，戰功彪炳的老將，也有充滿經驗，身強力壯的中生代，更有不少年輕但充滿希望、充滿理想的新生代。每一位幹部都各有所長，只要大家能團結合作，發揮戰力，今年的選舉一定可以得到最好的結果。

賴清德表示，面對這場選舉要有三項認知與三個目標。第一，要認知到這場選舉除了決定國家的前途以及民主是否能夠延續外，這場選舉也直接影響了印太地區的和平跟穩定；第二，要認知到這場選舉的複雜性，身為執政黨所遭受的攻擊與抹黑來自四面八方，應該要戒慎小心，千萬不能掉以輕心；第三，民進黨從1986年9月28號創立以來，一直都跟台灣社會站在一起，要認知到這次的選舉，對台灣的未來至關重要，「我們沒有其他的選擇，一定要贏得這場選舉。」

賴清德指出，在了解三個認知後，還有三個目標需要達成。第一，要守護台灣的主權，在四位總統候選人中，只有民進黨堅定的捍衛台灣主權，主張台灣不屬於中華人民共和國的一部分，也堅定的認知到中華民國與中華人民共和國互不隸屬。其他在野陣營的候選人，不是接受「九二共識」，就是接受在「一個中國」的原則下去簽訂服貿。主權不容侵犯，中華民國台灣的前途，只有2300萬人可以決定，這就是與其他候選人最大的不同。

賴清德說，第二個目標，就是要讓人民可以自主。台灣是一個民主的國家，每一場選舉都應該要讓人民根據他的自由意志來做選擇，而不是受到中國的威嚇來迫使人民做出決定。若如此，那台灣的民主自由將會被破壞，民主的精神也將蕩然無存。

賴清德表示，第三個目標，是期望能在民主道路上持續壯大台灣。若大眾認為民進黨執政表現好，也請大家繼續支持民進黨，做得好的政黨繼續執政，這符合民主的機制與民主的精神。他也說明，贏得這場選舉除了守護台灣主權外，更要鞏固民主的精神，即便未來遭遇驚濤駭浪、各種挑戰，也會持續往前邁進，他也懇請大家讓這次的選舉一定要贏。

賴清德接著表示，除了總統大選，立委選舉也相當重要。期望競選連任的能夠高票當選連任，並幫助同縣市初次參選的立委參選人，大家互相支援、協助，相信只要展現團結的意志與力量，民進黨是有機會能在這場選舉裡面達成國會過半的目標。因此，除了總統要高票當選外，立法委員也要順利過半，不放棄任何希望，相信只要候選人繼續努力，大家共同協助將氣勢帶起，就能達到目標。

賴清德最後強調，民進黨是台灣這塊土地土生土長的政黨，為台灣而生也為台灣而存在。民進黨存在的目的只有一個，就是為台灣打拚。每次的選舉都必須要有全力以赴的使命感，和衷共濟、團結一致，完成我們共同的目標。