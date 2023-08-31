侯友宜射醫療五支箭 薛瑞元坦言有2弱項已著手處理

國民黨總統參選人侯友宜今提出醫療政策五支箭，包括優先投資醫療保健支出、推動高風險癌症預防、優化心理健康計畫、優先照顧兒童及婦幼等。衛福部長薛瑞元表示，侯友宜的政見跟現在衛福部在推的政策方向大致相同，樂看大家有相同目標。

侯友宜拋出醫療相關政策，第一是先為護理人員加薪，成立癌症基金；第二為優先照顧兒童及婦幼；第三為優先推動高風險癌症預防包含國家級慢性疾病預防與健康管理；第四是推動國民心理健康計畫；第五為優先推動疫苗級醫藥採購透明化。

薛瑞元說，侯友宜今日記者會提出的這些相關政策衛福部已經在做了，謝謝侯市長對於醫療政策的肯定，他的意見看法跟衛福部所做大致相似，很開心看到大家有相同目標。

衛福部自8月底推出「年輕族群心理健康支持方案」，提供15至30歲民眾3次免費心理諮商，但是預約踴躍上路不到一個月就有出現預約爆滿、預算吃緊狀況。薛瑞元指出，已經有找到補充裁員會從社會安全網中挪用經費，但是計畫內容會在做一些調整，仍有最後階段要再研議。

至於心理健康司原訂本周針對諮商補助做說明，但是因為有細節還要研議，因此略有延後。薛瑞元說，心健司仍在規劃記者會說明，請大家拭目以待，預計在一個禮拜內會有結果。

另一部分，薛瑞元說，台灣的醫療狀況雖然在事件評比中名列前茅，但仍有兩個弱項。第一是「新生兒死亡率」在OECD國家中沒有特別突出，甚至跟鄰近國家日韓相比還略遜，正是推動擴大「優化兒童醫療照護計畫」原因，衛福部已經試圖解決問題。