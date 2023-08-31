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侯友宜端醫療5箭政策 薛瑞元：我們已經在做 感謝肯定

聯合報／ 記者許政榆李青縈／台北即時報導
衛福部長薛瑞元今受訪，回應國民黨總統參選人侯友宜提出五項醫療衛生政策。記者許政榆／攝影
衛福部長薛瑞元今受訪，回應國民黨總統參選人侯友宜提出五項醫療衛生政策。記者許政榆／攝影

國民黨總統參選人侯友宜今舉行記者會公布醫療衛生政策，提出「五箭優先」主張，包括優先投資醫療保健預算支出、照顧兒童及婦幼等。衛福部長薛瑞元表示，這幾個政策我們已經在做，有些已經做一段時間，「感謝侯市長陣營對我們醫療政策的肯定，讓我們一起共襄盛舉」。

侯友宜今針對台灣醫病環境劣化、嬰幼兒死亡率創7年新高、國民憂鬱比例高、空汙造成疾病、疫苗採購爭議等狀況，提出「五箭優先」主張，包括優先投資醫療保健預算支出、照顧兒童及婦幼、推動高風險癌症預防、整合推動國民心理健康計畫、推動疫苗及醫藥採購透明化。侯友宜表示，在強化醫療投資、健康唯一的政策願景下，將落實「五箭優先」，讓全民健康快樂有希望，2024台灣再出發。

對此，薛瑞元今接受媒體聯訪表示，今天看到侯的記者會提出優先照護兒童婦幼、推動高風險癌症預防、優先推動國民心理健康計畫、優先推動疫苗及採購透明化等，這幾個都是我們現在已經在做的，有些已經在做了一段時期，「我們感謝侯市長陣營，對我們醫療政策的肯定，讓我們一起來共襄盛舉，非常樂於看到大家有相同目標」。

薛瑞元說，侯市長的看法和衛福部方向略同，但日前他拋出「80歲以上就廢除巴氏量表」及「70至79歲患有癌症二期以上長者，也可取消巴氏量表」政策，他表示，這點看法跟我們不一樣，我認為不應該用疾病嚴重度取代照顧需求，反指「有些政策與侯市長的意見看法相似，但不一樣的地方也許是他有問題」。

侯友宜 癌症 薛瑞元

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