侯友宜公布醫療政策 民進黨：新北市醫療評比六都墊底

國民黨總統參選人侯友宜公布醫療政見，民進黨發言人卓冠廷表示，新北市在侯友宜執政下，根據2022年遠見雜誌縣市競爭力調查，新北市的醫療衛生評比是六都墊底，甚至全國排名第17名，新北市府整體醫療護理資源配置不足，造成醫師、護理人員負擔沉重，擔任市長任內就沒有好好照顧市民，連醫療市政都處理不好，更遑論國政。

卓冠廷指出，侯友宜為了搶救低民調下猛藥，但提出政見之際，不如先檢視擔任新北市長任內，衛福部2022年資料顯示，新北市每萬人口病床數只有50.71，名列六都最低，新北市平均每一執業「醫師」服務人口數，達384.22人，平均每一執業「護理」人員服務人口數190.59人，醫、護服務人口數都是六都中最多，顯示侯友宜根本無心處理新北市的衛生醫療照顧，現在為了選總統才提出政見騙選票。

卓冠廷說，年初發生的包括中和母子乾屍等案凸顯市府社政系統失靈，依據衛福部統計，新北市65歲以上人口高達70萬多人，但長照服務涵蓋率僅51.6%，等同有一半長輩未受照顧，甚至長照服務員離職率高達22.84%，照管專員人力長期缺乏，平均每人負擔320.68案，負荷量幾乎是中央配置的2倍。

卓冠廷表示，侯友宜在醫療政策指出全國的嬰兒及新生兒死亡率高，又宣稱要擴大兒童疫苗補助基金，但2019年當台北市、桃園市等縣市已補助輪狀病毒疫苗，新北市民卻無法獲得補助，甚至還要經過議員大力爭取，才同意讓弱勢及中低收入戶孩童免費施打輪狀病毒疫苗。

卓冠廷呼籲，侯友宜雖然在選總統，但不要忘記自己的本務，市民還在等待充足的市政醫療資源規畫，但市政就處理不好，見微知著，遑論國政。