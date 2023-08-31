桃園復興區長補選 曾志湘、陳瑛競逐 綠營動向受矚目
桃園市復興區區長補選國民黨市黨部通過徵召市議員陳瑛，前區長曾志湘也宣布參選，兩位都是強棒，民進黨如果推人選勢必形成3強，人選又以原民會副主委蘇佐璽是否會捲土重來備受矚目。
另外，地方上也傳出綠營將比照立委趙宇模式，不推人選改支持曾志湘，畢竟復興區也是趙正宇的選區，兩人可以連袂締造雙贏。不過民進黨市黨部昨天已表示由中央黨部主導，蘇佐璽也說目前黨部並未和他談補選的事，他也沒這方面的規畫。
地方人士指出，復興區長補選10月21日投票，陳瑛獲國民黨徵名是意料中的事，曾志湘雖然前次輸給游正英（病逝），但畢竟也曾任區長，在地方有一定的實力，從政理念也獲支持，不少鄉親希望他再出來服務。
另外，地方上已經有聲音傳出陳瑛是現任市議員，她如果當選，復興區的議員缺額未逾半不補選，復興區就少一位議員為地方發聲；還有蘇佐璽是現任原民會副主委，可以為復興區和更多的原住民族爭取建設做更多事，沒道理選區長。
陳瑛表示，她歷任4屆議員也是復興區原鄉子弟，長期在地方服務也為都市原住民族發聲，過去一直和前區長游正英及團隊合作，為復興區向市府、中央爭取經費，游過去就希望她能接棒，雖然很難過區長突然病逝，但是憑藉她對區政、市政熟悉的程度，從議員換跑道競選區長，當選後是「議員┼區長」的服務，地方和中央的建設的經費絕對不會少，而且會爭取更多的經費，溝通的管道也暢通。
曾志湘強調，自己一直都住在復興區，先前擔任區長時就擘畫地方建設藍圖，包括原住民族運動場，推廣泰雅閩客漢族文化建設、觀光等政策有許多都還沒有進展，他一定要盡全力完成，打造原鄉優質環境，上次和這次都以無黨籍身分投入補選只有一個目的，就是要全力做事建設全國模範的原鄉。
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