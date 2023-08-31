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花敬群盛讚豐邑最適合開發 邱顯智批忘記竹北天坑教訓
國家住都中心主辦新竹市建功高中南側地區權利變換區公辦都市更新案，時代力量立委邱顯智今天質疑，這麼重大的案子，竟然交給在竹北釀成天坑大禍的豐邑集團，住都中心董事長花敬群還盛讚「最適合開發的人」，難道是忘記竹北天坑案的教訓。
邱顯智今天透過新聞稿指出，國家住都中心主辦新竹市「建功高中南側公辦都更案」，總面積超過1萬坪，而且鄰近竹科、清大、陽明交大及國道一號交流道，這是非常好的區位，然而這麼重大的案子，竟然交給在竹北釀成天坑大禍、建案頻頻發生坍塌的豐邑集團，已經有許多新竹人感到非常擔憂。
邱顯智指出，更離譜的是，身兼住都中心董事長的內政部次長花敬群，竟然在簽約典禮當中，盛讚豐邑集團是「最適合開發的人」，請問花敬群到底是已經忘記天坑的教訓，還是不願意想起來。
邱顯智質疑，在本案的審查過程當中，政府到底有沒有評估，豐邑過去的劣跡，未來又要如何確保工程安全，有什麼監督機制，內政部和住都中心必須向新竹市民說清楚講明白。
邱顯智說，整個新竹建功案包含大面積的商業和住宅大樓開發，預計興建超過1600戶的住宅當中，只有保留200戶的社會住宅，這樣的開發案，根本又是政府帶頭炒作國有地，未來恐怕讓新竹的房價更加高不可攀，難道這就是花敬群想要帶給新竹人的驕傲。
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