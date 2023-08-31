我駐義大利辦事處轉租為買 外交部：擬9月完成產權登記

外交部計畫以4億餘元購置駐義大利代表處館舍，外交部今表示，因原租用館舍進入法拍程序，考量符合經濟效益，所以決定轉租為買，並順利得標，預計今年9月完成產權登記。

根據外交部113年度預算書，外交部將以4億餘元購置駐義大利代表處館舍，分兩年辦理，今年度預算數3.77億元，明年度編列3116.7萬元。外交部今舉辦例行記者會，發言人劉永健表示，我國駐義大利代表處現行官舍因房東財務狀況不佳，被羅馬法院宣布進入法拍程序，駐處在今年6月獲知後，經評估後認為是轉租為買的適當時機，遂報請行政院同意編列預算。

劉永健指出，外交部依政府採購法進入館舍購置作業，由於機會突然出現，並未事先編列今年度的預算，經報請行政院同意後，依預算法相關規定動支第二預備金，並參與法拍，且順利得標。

他表示，依據外交部提報，由行政院核定的駐外館舍優先購置清單，義大利館處被列為優先購置管處之一，因館舍所在位置便利洽公，外交部考量為了節省購屋成本、高昂的租金，以及搬遷費用等，認為義大利轉租為買符合經濟效益，現順利於法拍得標，預計今年9月間會完成產權的登記。

另外媒體詢問外交部我駐義大利米蘭台北辦事處，及我駐加拿大蒙特婁台北經濟文化辦事處的開館進度，劉永健表示，現在都依規劃順利進行中，駐米蘭辦事處預計在今年10月正式對外運作，而駐蒙特婁辦事處，目前人員都已抵達，積極籌備相關的開館工作，目標在今年底順利掛牌運作。