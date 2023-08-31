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搶鹽潮延燒？原能會：食鹽結晶含水極微 無氚汙染問題

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
日本排放核汙水入海引起全球關注，大陸和南韓甚至出現民眾到超市賣場搶鹽的情況，讓人看傻了眼，台灣雖然不像大陸民眾瘋搶鹽的情況，但賣場內陳列商品的貨架上，還是可以看到部份食用鹽已被搶購，只剩空貨架。記者杜建重／攝影
日本排放核汙水入海引起全球關注，大陸和南韓甚至出現民眾到超市賣場搶鹽的情況，讓人看傻了眼，台灣雖然不像大陸民眾瘋搶鹽的情況，但賣場內陳列商品的貨架上，還是可以看到部份食用鹽已被搶購，只剩空貨架。記者杜建重／攝影

日本排放核汙水入海引發鄰國恐慌，出現囤鹽、搶鹽潮。行政院原能會今天重申，食鹽結晶含水極微，沒有受氚汙染的問題；且台鹽庫存相當充足，且定期送驗，均未檢出輻射殘留，國人不過度恐慌。

原能會綜合計畫處長李綺思今天在行政院會後記者會說明，吃碘鹽無法達到防輻射的功效；實際上食鹽結晶含水極微，所以沒有受氚污染的問題。台鹽原料及產品主要來自澳洲天然鹽，且定期送驗、都符合安全標準，均未檢出輻射殘留。

李綺思表示，我國食鹽產能足以供應全台民眾食用所需，不必搶購，原能會將持續關注物價波動情形，囤積或哄抬物價業者必加嚴查。

對於部分賣場出現搶購現象，行政院發言人林子倫重申，台鹽庫存相當充足，會機動因應國內市場需求，經濟部也協助提升台鹽相關產量，大家不用擔心。呼籲民眾為了身體健康，食用鹽適量即可，不必過量、囤積，政府會持續監測各項數據，為國人食品安全嚴格把關。

原能會 行政院 輻射

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