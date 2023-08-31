總統大選維安所需 國安局為當選人採購防彈警備車

國防部明（112）年度預算案送抵立法院，其中包含國安局預算案。因應第16任總統、副總統安全維護任務，國安局將採購9輛警備車，其中包括一輛總統當選人使用的防彈車。

根據國安局今天送到立法院的113年度預算書顯示，國安局113年編列了5620萬元，採購第16任總統丶副總統安全維護警備車輛9輛。其中包括：具防彈性能的5人座安全防護警備車1輛2700萬元，將供總統當選人乘坐；總統警衛室5人座警備車4輛合計1520萬元；副總統警衛室5人座警備車4輛合計1400萬元。

為因應明年總統大選安全維護，國安局已經備妥新型的防彈掃街車，大選維安用途的相關車輛將在11月中旬丶大選安維編組結訓典禮時公開亮相。

國安高層表示，這次安維任務除更新槍響偵測器，複數配置無人機阻絕器外，新採購的候選人掃街車，具備防彈性能外，配備360度環景錄影設備。