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綠營側翼質疑百萬YTR 翟神聲援許伯、簡芝「有心做好動保」

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
台北市前市政顧問翟本喬今天聲援「許伯&簡芝—倉鼠人」，翟表示，「這次他們被有特定政治立場的人抹黑之後，反而讓我去看了一些他們的影片，結果大為欣賞」。圖／聯合報系資料照片
台北市前市政顧問翟本喬今天聲援「許伯&簡芝—倉鼠人」，翟表示，「這次他們被有特定政治立場的人抹黑之後，反而讓我去看了一些他們的影片，結果大為欣賞」。圖／聯合報系資料照片

關注動物議題，有114萬人訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」，日前與台北立動物園合拍影片，並以許伯摟抱台北市長蔣萬安為封面，遭親綠政治立場鮮明的「小劉醫師」劉宗瑀質疑兩位youtuber有政治或金錢立場。台北市前市政顧問翟本喬今天聲援「許伯&簡芝—倉鼠人」，翟表示，「這次他們被有特定政治立場的人抹黑之後，反而讓我去看了一些他們的影片，結果大為欣賞」。

深綠「小劉醫師」劉宗瑀發文質疑「章市長有什麼專業跟動物有關嗎？」質疑兩位youtuber有政治或金錢立場，昨晚許伯、簡芝發布影片回擊，指兩人不但沒收北市立動物的錢，還捐錢認養動物，卻遭不實抹黑，「根本是毀滅我們頻道式的攻擊！」

事件爆發後，大批網友湧入「許伯&簡芝—倉鼠人」留言打氣，也有大批網友到「小劉醫師」臉書批評。被稱為「翟神」的翟本喬今天也透過臉書表示，以前還不知道這個頻道，但這次他們被有特定政治立場的人抹黑之後，反而讓他去看了一些他們的影片，結果大為欣賞。

翟本喬表示，「尤其是他們在面對抹黑事件之後的反應，最後是選擇做好自己的事，而不是對抗。他們真的是有心把事（動物保育）做好的人」。

翟本喬 YouTuber

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