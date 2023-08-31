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立法院新會期 民眾黨團列出道安基本法等22項優先法案

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，立委吳欣盈（左起）、賴香伶、總召邱臣遠、立委張其祿與陳琬惠出席，邱臣遠呼籲蔡英文政府，明年度面對軍售與油料支出增加，更應該思考有效調配預算，不可排擠國軍訓練費用。記者陳正興／攝影
民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，立委吳欣盈（左起）、賴香伶、總召邱臣遠、立委張其祿與陳琬惠出席，邱臣遠呼籲蔡英文政府，明年度面對軍售與油料支出增加，更應該思考有效調配預算，不可排擠國軍訓練費用。記者陳正興／攝影

立法院新會期即將開議，民眾黨立法院黨團今天提出新會期優先法案，包括道路交通安全基本法、最低工資法、房屋稅條例、台灣地區與大陸地區訂定協議處理及監督條例、新聞媒體與數位平台議價法等22項優先法案，希望能在本屆立法院卸任前完成相關修法或立法。

立法院新會期明天報到，民眾黨團今天舉行記者會，公布新會期的22項優先法案，希望朝野積極推動立法與修法；同時，民眾黨團秉持財政紀律精神，嚴格監督中央政府總預算執行情況，並督促中央、地方合作推進前瞻計畫進度，遏止漫無目的的大撒幣，把預算花在刀口上。

民眾黨團總召邱臣遠指出，明年度國防經費達6068億元，軍購增加但作業維持費用卻減少，國防部也說明，明年是軍售付款高峰期，加上因應共軍騷擾，油料支出大為增加，呼籲即使作業維持費用減少，相關的軍武維護絕不能便宜行事；面對軍售與油料支出大增，應思考有效調配預算，不可排擠國軍訓練費用，政府在非軍事領域也應提出相關因應對策，全方位因應多元化打擊。

新制勞退基金去年虧損約2280億元、勞工保險基金虧損589億元，勞保基金截至去年潛藏債務高達11.57兆，破產危機迫在眉睫。明年度預算編列撥補1200億元，然而每年撥補千億僅能延緩3年破產，民眾黨立委賴香伶呼籲政府立即啟動勞工年改準備工作，與朝野各政黨凝聚共識，以利2024年新政府上任後，得以無縫接軌提出改革具體方案。

賴香伶提到，新會期除持續關注立法院公共年金改革委員會草案，也會力促最低工資法立法，讓最低工資調整更加穩定、明確，藉以保障勞工的生存權及工作權，使工資所得能符合合理生活水準。

數位發展部成立一年以來，詐騙案、資案事件依舊頻傳，民眾黨立委吳欣盈認為，數位部成立後沒有作為，明年度還增加3億元預算，實質效益應說明清楚。

吳欣盈說，目前資通安全管理法規範仍集中在資訊技術，對於運營技術缺乏明確性，導致法律執行和管理方面出現困難；而個資外洩頻繁、未有成功的團體訴訟案例，也凸顯個人資料保護法沒辦法確實保障民眾個人隱私和資料自主。

民眾黨 立法院 賴香伶 邱臣遠 吳欣盈

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