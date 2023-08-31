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王鴻薇質疑前瞻停車場淪蚊子館 綠委反批存在城鄉偏見

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇今天指控，屏東縣長周春米騙很大，利用前瞻預算蓋停車場，最後卻淪為蚊子館。記者程遠述／攝影
國民黨立委王鴻薇今天指控，屏東縣長周春米騙很大，利用前瞻預算蓋停車場，最後卻淪為蚊子館。記者程遠述／攝影

國民黨立委王鴻薇今天指控，屏東縣長周春米騙很大，利用前瞻預算蓋停車場，最後卻淪為蚊子館，民進黨立法院黨團副書記長洪申翰質疑，王鴻薇過去擔任台北市議員，難道他跟台北市前市長柯文哲的想法一樣，認為鄉下就該有鄉下的樣子，存在城鄉之間的偏見。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，洪申翰受訪時說，國民黨近日針對前瞻預算，進行一系列的政治攻擊跟扭曲，其實不只是針對屏東，最大的目的是要扭曲前瞻，很多台北市以外的區域，對於公共建設的需求非常高，因為過去政府的資源，大多集中在直轄市，造成鄉鎮之間的發展不平衡，一直以來都是很多地方發展的痛。

洪申翰說明，如果沒有前瞻建設的經費，很多縣市的基礎建設經費，其實相當不足，這就是前瞻最重要的精神，然而國民黨一直做針對性的攻擊，現在絕大多數的縣市都是由藍營執政，難道他們真的覺得前瞻沒有幫助，或者對縣市發展沒有幫助。

洪申翰指出，王鴻薇過去擔任台北市議員，難道他跟柯文哲的想法一樣，覺得相信就該有鄉下的樣子，心中存在城鄉之間的偏見，所以根本就不該用前瞻平衡城鄉發展，「國民黨可以直接講白，不用到處一個一個點，對於很需要基礎限建設的鄉鎮來說，其實真的很不堪。」

民進黨團書記長莊瑞雄表示，全台灣各地對於停車場的需求，只要交通流量一大，民眾都希望停車方便，中央政府在預算許可之下，協助地方政府蓋更多停車場，民眾停車可以更方便，相信大家都很歡迎，但是有時候不是蓋好，馬上就可以達到百分之百。

莊瑞雄舉例，台北市洛陽停車場剛蓋好的時候，當時的停車需求沒有這麼大，可是從現在來看，還好當年有蓋，相信屏東縣政府會做出更好的規劃，「帶給民眾方便，應該大家都是歡迎的，不分地方、六都跟非六都，民眾都期望享受到相同的停車方便。」

王鴻薇 洪申翰 莊瑞雄 屏東 停車場

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