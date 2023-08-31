影／先有健康才有快樂 侯友宜提醫療願景「五支箭」

國民黨總統參選人侯友宜上午舉辦醫療政策記者會，提出醫療政策「五支箭」，包含優先為護理人員加薪，擴大兒童疫苗補助基金，並降低乳癌、大腸癌篩檢年齡等。此外針對疫苗採購弊病，侯友宜也承諾，只要他當選，將成立特偵組查清楚，並建構公開透明機制。

侯友宜前天提出「80歲以上長者取消巴氏量表，可直接申請看護移工」政策，今天再提出完整醫療政策。侯友宜提到，立委賴士葆曾帶了一位80幾歲的長者到勞動部申請巴士量表，但因為沒有通過，這位長者竟當場離世，這件事讓賴士葆感到相當內疚，他認為自己對不起老人家。

侯友宜說，巴士量表造成醫病之間的衝突層出不窮，例如前陣子三重發生患者家屬打醫生的事件，巴士量表對很多長輩都很重要，因為經濟的負擔太沉重，沒有辦法請本國勞工，只能找外勞，所以巴士量表需要重新思考與檢討，取消巴士量表，才能讓長者得到應有的照顧。