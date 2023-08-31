立法院新會期明報到 游錫堃最快9月15日協商開議日期

立法院新會期明天開始，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天說，立法院長游錫堃最快在9月15日召集黨團協商，討論正式開議日期與優先法案，只要是民眾關切的法案，朝野黨團都會盡力合作，然而下個會期是預算會期，審理法案的時間會相對壓縮。

立法院第10屆第8會期明天開始報到，同時也是本屆的最後一個會期，再加上明年1月即將舉行總統及立委選舉，如果按照立法院慣例，恐怕會壓縮正規開會時間。

莊瑞雄今天受訪時表示，游錫堃最快會在9月15日召集黨團協商，大約還有兩個星期的時間，相信只要是民眾關切的法案，朝野黨團在時間許可之下，大家都會盡力合作，共同完成三讀程序，立法院本來就該符合民意。

莊瑞雄也說，接下來的會期是預算會期，在委員會審理法案的部分，可能會相對壓縮到時間，至於哪些法案應該列為優先法案，目前還有賴行政與立法部門，還有朝野黨團大家再做協商。