快訊

2023《台灣米其林指南》星級餐廳完整名單！「頤宮」6度蟬聯三星、2家首升三星、台南仍無緣摘星

日專家到台鐵富岡機廠獻花 王薇君竟在車廂翻出罹難者頭蓋骨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立法院新會期明報到 游錫堃最快9月15日協商開議日期

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院新會期明天開始報到，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天說，立法院長游錫堃最快在9月15日召集黨團協商，討論正式開議日期與優先法案。本報資料照片
立法院新會期明天開始報到，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天說，立法院長游錫堃最快在9月15日召集黨團協商，討論正式開議日期與優先法案。本報資料照片

立法院新會期明天開始，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天說，立法院長游錫堃最快在9月15日召集黨團協商，討論正式開議日期與優先法案，只要是民眾關切的法案，朝野黨團都會盡力合作，然而下個會期是預算會期，審理法案的時間會相對壓縮。

立法院第10屆第8會期明天開始報到，同時也是本屆的最後一個會期，再加上明年1月即將舉行總統及立委選舉，如果按照立法院慣例，恐怕會壓縮正規開會時間。

莊瑞雄今天受訪時表示，游錫堃最快會在9月15日召集黨團協商，大約還有兩個星期的時間，相信只要是民眾關切的法案，朝野黨團在時間許可之下，大家都會盡力合作，共同完成三讀程序，立法院本來就該符合民意。

莊瑞雄也說，接下來的會期是預算會期，在委員會審理法案的部分，可能會相對壓縮到時間，至於哪些法案應該列為優先法案，目前還有賴行政與立法部門，還有朝野黨團大家再做協商。

立法院 莊瑞雄 游錫堃

延伸閱讀

蔣萬安用「恰如江河行舟」喻兩岸 莊瑞雄 ：不倫不類

郭台銘宣布參選總統 游錫堃：尊重每個人參選權利

瑞典國會議員來台訪問 立法院長游錫堃接見

賴清德副手人選考量多 綠高層：游錫堃也被提及

相關新聞

女醫出征百萬YTR翻車 網起底竟有50管理員：典型綠側翼

YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」以經營動物影片為主，擁有超過百萬人訂閱，日前上傳一部台北市動物園影片，因和台北市...

館長點名高嘉瑜：護航賴品妤不談綠電 對她非常失望

「館長」陳之漢昨晚在直播表示，民進黨立委高嘉瑜在政論節目上替陷入綠能爭議民進黨立委賴品妤護航，令人非常失望，身為民意代表...

立法院新會期明報到 游錫堃最快9月15日協商開議日期

立法院新會期明天開始，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天說，立法院長游錫堃最快在9月15日召集黨團協商，討論正式開議日期與...

侯友宜拋放寬巴氏量表評估 陳建仁指示研議多元認定

國民黨總統參選人侯友宜拋出80歲以上長者免除巴氏量表評估，可直接申請外籍看護。行政院長陳建仁今在院會指示衛福部、勞動部檢...

百萬網紅「倉鼠人」淚訴遭抹黑 網友灌爆綠營側翼：含血噴人

百萬訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」日前與台北市長蔣萬安合體在北市動物園拍片，卻遭綠營側翼粉專「小劉醫師-...

高端技轉是賤賣？陳時中：蛤？是貢獻全世界

高端新冠肺炎疫苗技術獲世衛組織（WHO）、藥品專利聯盟（MPP）與COVID-19技術獲取池（C-TAP）許可，疫苗技術...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦