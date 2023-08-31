侯友宜拋放寬巴氏量表評估 陳建仁指示研議多元認定

國民黨總統參選人侯友宜拋出80歲以上長者免除巴氏量表評估，可直接申請外籍看護。行政院長陳建仁今在院會指示衛福部、勞動部檢討現行聘僱家庭看護移工的申請資格及程序，研議符合照顧事實、且簡政便民的多元認定方式，不分年齡、疾病型態或經濟能力，盼讓有需要的民眾都能申請到家庭看護移工。

關於放寬家庭看護移工申請，行政院發言人林子倫今天在行政院會後記者會轉述，陳建仁在會中裁示，為協助失能者的照顧需求、減輕家庭照顧負擔，政府已實施長照2.0計畫，進行社區長照及住宿型長照；但仍有些家庭需要家庭看護移工的幫忙，政府會秉持簡政便民、擴大照護原則，放寬家庭看護移工申請門檻，並做好社會溝通。

陳建仁指示勞動部、衛福部盡速檢討，現行聘僱家庭看護移工的申請資格及程序，除了巴氏量表，還要再研議符合照顧事實，且能簡政便民的多元認定方式，不分年齡、疾病型態或經濟能力，希望讓有需要的民眾都能申請到家庭看護移工來幫忙。

陳建仁也請勞動部及衛福部邀集身障團體、罕病團體、家庭照護及醫療專業團體共同討論，盡快獲得共識後加速推動。