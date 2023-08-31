快訊

2023《台灣米其林指南》星級餐廳完整名單！「頤宮」6度蟬聯三星、2家首升三星、台南仍無緣摘星

日專家到台鐵富岡機廠獻花 王薇君竟在車廂翻出罹難者頭蓋骨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百萬網紅「倉鼠人」淚訴遭抹黑 網友灌爆綠營側翼：含血噴人

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
百萬訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」日前與台北市長蔣萬安合體在北市動物園拍片，遭綠營側翼粉專「小劉醫師-劉宗瑀」攻擊，不過在「許伯&簡芝」澄清影片發布後，劉貼文下方再度翻船。圖／取自「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube頻道
百萬訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」日前與台北市長蔣萬安合體在北市動物園拍片，遭綠營側翼粉專「小劉醫師-劉宗瑀」攻擊，不過在「許伯&簡芝」澄清影片發布後，劉貼文下方再度翻船。圖／取自「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube頻道

百萬訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」日前與台北市長蔣萬安合體在北市動物園拍片，卻遭綠營側翼粉專「小劉醫師-劉宗瑀」攻擊，「許伯&簡芝」昨深夜拍片落淚回應此事澄清，不少人力挺「許伯&簡芝」，劉宗瑀貼文下方瞬間翻車，不少網友批評她「含血噴人」，有人也批評「塔綠班真的很會搞網路霸凌」。

「許伯&簡芝—倉鼠人」日前發布一段採訪北市動物園影片，並邀請蔣萬安當來賓，卻遭親綠醫師粉專「小劉醫師-劉宗瑀」批評是收了錢幫忙業配，引來大量綠營側翼出征，「許伯&簡芝」昨深夜親上火線回應此事，強調不但未收錢，甚至還會捐一定比例收益給園方認養動物。

澄清影片一出， 劉宗瑀臉書大翻車，不少網友紛紛湧入貼文下方留言「大家一起來封鎖吧」、「無政治立場只有看你不爽立場」、「身為一位醫師，這種帶風向無中聲有亂指責別人真沒水準，妳有把影片看完嗎？」、「有查證嗎醫生？臉腫不腫啊」

劉宗瑀更在下方留言自曝「挺基進立場」，還被網友發現臉書多達50人管理，一天7、8篇文幾乎都是在批判政治，立場相當明顯，網友痛批「 怎麼不說說雲豹啥顏色？怎麼這麼剛好標案拿很多？」「連玩笑都要扯政治的最悲哀」、「妳沒講我還不知道這個頻道這麼棒」、「塔綠班真的很會搞網路霸凌耶」。

醫師 網路霸凌 YouTuber 網紅

延伸閱讀

百萬YTR摟抱蔣萬安 暴走女醫師嗆：有什麼專業跟動物有關？

YouTuber與蔣萬安拍片遭抹藍 徐巧芯：他們沒做錯

不滿與蔣萬安拍片！ 綠側翼抹黑百萬網紅 還自曝「挺基進」

與蔣萬安合拍動物園影片挨親綠醫師批 百萬網紅公開合約：沒收一毛錢

相關新聞

AI寫公文將成真 政院拍板公部門使用生成式AI參考指引

近年來生成式AI快速發展，影響遍及全球產官學研各界。國科會今天在行政院會報告「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指...

女醫出征百萬YTR翻車 網起底竟有50管理員：典型綠側翼

YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」以經營動物影片為主，擁有超過百萬人訂閱，日前上傳一部台北市動物園影片，因和台北市...

館長點名高嘉瑜：護航賴品妤不談綠電 對她非常失望

「館長」陳之漢昨晚在直播表示，民進黨立委高嘉瑜在政論節目上替陷入綠能爭議民進黨立委賴品妤護航，令人非常失望，身為民意代表...

王鴻薇質疑前瞻停車場淪蚊子館 綠委反批存在城鄉偏見

國民黨立委王鴻薇今天指控，屏東縣長周春米騙很大，利用前瞻預算蓋停車場，最後卻淪為蚊子館，民進黨立法院黨團副書記長洪申翰質...

因應日本核汙水排放 跨部會設輻射監測儀表板

日本福島排放含氚核汙水入海，原能會今天在行政院會報告相關因應作為時指出，已建置公開透明的放射性物質海域擴散海洋資訊平台，...

考試院會：112年外交、民航、原民特考需員共263名

考試院今天院會通過，112年外交、民航、原民特考，增列名額59名，三項考試總計需求為263名，包括外交特考43名、民航特...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦