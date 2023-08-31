百萬網紅「倉鼠人」淚訴遭抹黑 網友灌爆綠營側翼：含血噴人

百萬訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」日前與台北市長蔣萬安合體在北市動物園拍片，卻遭綠營側翼粉專「小劉醫師-劉宗瑀」攻擊，「許伯&簡芝」昨深夜拍片落淚回應此事澄清，不少人力挺「許伯&簡芝」，劉宗瑀貼文下方瞬間翻車，不少網友批評她「含血噴人」，有人也批評「塔綠班真的很會搞網路霸凌」。

「許伯&簡芝—倉鼠人」日前發布一段採訪北市動物園影片，並邀請蔣萬安當來賓，卻遭親綠醫師粉專「小劉醫師-劉宗瑀」批評是收了錢幫忙業配，引來大量綠營側翼出征，「許伯&簡芝」昨深夜親上火線回應此事，強調不但未收錢，甚至還會捐一定比例收益給園方認養動物。

澄清影片一出， 劉宗瑀臉書大翻車，不少網友紛紛湧入貼文下方留言「大家一起來封鎖吧」、「無政治立場只有看你不爽立場」、「身為一位醫師，這種帶風向無中聲有亂指責別人真沒水準，妳有把影片看完嗎？」、「有查證嗎醫生？臉腫不腫啊」

劉宗瑀更在下方留言自曝「挺基進立場」，還被網友發現臉書多達50人管理，一天7、8篇文幾乎都是在批判政治，立場相當明顯，網友痛批「 怎麼不說說雲豹啥顏色？怎麼這麼剛好標案拿很多？」「連玩笑都要扯政治的最悲哀」、「妳沒講我還不知道這個頻道這麼棒」、「塔綠班真的很會搞網路霸凌耶」。