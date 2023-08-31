百萬YTR摟抱蔣萬安 暴走女醫師嗆：有什麼專業跟動物有關？

關注動物議題，有114萬人訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」，日前與台北立動物園合拍影片，並以許伯摟抱台北市長蔣萬安為封面，遭「小劉醫師」劉宗瑀發文質疑「章市長有什麼專業跟動物有關嗎？」質疑兩位youtuber有政治或金錢立場，昨晚許伯、簡芝發布影片回擊，指兩人不但沒收北市立動物的錢，還捐錢認養動物，卻遭不實抹黑，「根本是毀滅我們頻道式的攻擊！」

記者以LINE詢問劉宗瑀的回應，但她讀了訊息未回覆，也未接手機，尚不知她對此事的回應。

劉宗瑀在臉書「小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu粉絲團」有18萬人追蹤，她是乳房專科醫師，也是知名女作家，著作「村裡來了個暴走女醫師」，被翻拍為偶像劇，由蔡淑臻擔綱女主角，知名度高，但此次她卻因一篇質疑許柏與簡芝兩位youtuber貼文，讓她的粉絲團遭許伯、簡芝支持者出征，留言高達3000多筆。

劉宗瑀在8月19日貼文PO出一張許伯摟著蔣萬安的照片，照片上設計對話是「終於跟台北市立動物園合作了」、「跟蔣萬安一起了解9種動物行為學」、「超害怕蛇XD（無政治立場）」。

劉宗瑀隨後在貼文寫著，「無政治立場不是嘴巴說了沒有就沒有，明知故犯」、「如果真的沒政治立場、那是什麼立場？錢錢立場？」「我這邊針對一個動物頻道youtuber提出封面摟抱的方式，採訪一個非動物專業的人員#不妥，是很中立的，章市長有什麼專業跟動物有關嗎？#掰了」。

劉宗瑀這篇貼文引發許柏、簡芝支持者到其粉絲團出征，有網友留言「蔣萬安介紹動物園比較荒唐，還是雲豹拿標案比較荒唐」、「一個醫生政治立場那麼重」、「支持許伯行銷推廣動物園沒問題」，對質疑她的網友，劉宗瑀也沒再怕，留言回嗆「僅跟動物專業學者沒問題，硬捧政治人物，就自己承受後續檢驗」、「你的留言比雲豹荒唐」、「背離善良的政治超可怕的。」

另有人質疑劉宗瑀的政治立場，「民進黨就只會用意識型態罷凌別人」，劉宗瑀親回「我基進啦」。

簡芝表示，在事件發生後一開始「我都在哭」，對Youtuber來說，名聲非常重要，有許多百萬Youtuber從頂峰跌落谷底一蹶不振，像這種不查證的抹黑就是對他們進行毀滅式攻擊，尤其發現抹黑他們的人是醫師，更感到震撼，許多人因她醫師的身分，就相信她的話。

許伯、簡芝昨也在YouTube頻道回擊，簡芝更邊說邊哭，「你可以討論我、恨我都沒關係，請不要抹黑我們」，簡芝並說，她與許伯兩人與台北市立動物園合拍影片，不但沒收北市立動物的錢，還捐錢認養動物，卻遭到不實抹黑。

簡芝說，「對Youtuber來說，名聲非常重要，有許多百萬Youtuber從頂峰跌落谷底一蹶不振，像這種不查證的抹黑就是對我們進行毀滅式攻擊。」

簡芝並說，如果高雄市長陳其邁願意，她與許伯也願與陳其邁、高雄壽山動物園合拍影片，兩人也發表律師聲明，強調若再有不實指控抹黑，將捍衛權益到底。