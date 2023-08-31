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YouTuber與蔣萬安拍片遭抹藍 徐巧芯：他們沒做錯

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
國民黨籍台北市議員徐巧芯。圖／聯合報系資料照
國民黨籍台北市議員徐巧芯。圖／聯合報系資料照

超過百萬人訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」，日前發布採訪北市立動物園影片，並邀請台北市長蔣萬安當來賓，卻遭「小劉醫師-劉宗瑀」粉專批評，身為動物頻道、採訪非專家的蔣萬安，不是政治立場就是錢錢立場。北市議員徐巧芯發文表示，善良的老百姓不需要承受這些，他們沒有做錯事。

徐巧芯日前因重感冒多日未發文，今早她忍不住，在Facebook聲援「許伯&簡芝—倉鼠人」，並分析「綠營側翼 AKA 塔綠斑 AKA 哥布林」令大家討厭而不自知的原因，包括不查證、被打臉以後繼續硬拗、非我族類（不是跟民進黨）都往死裡抹黑、因為抹黑而傷了他人也毫不在意依然故我、再接再厲找到機會再去醜化別人。這5點惡性循環，一而再再而三。

徐巧芯表示，Tizzy Bac有一首歌叫做「如果看見地獄，我就不怕魔鬼」。這幾年跟塔綠斑的征戰從未停息，太了解他們所建構的「地獄」，所以不怕這些「魔鬼」。就算再恐怖，一樣不斷對抗，就連上次的「無良公關案」終於也成功再議中了。

徐巧芯強調，可是不是每一個人都和她一樣，大多善良的老百姓不需要承受這些的。這次許伯被出征，也是同樣的道理。他們沒有做錯事，不需要也不應該承受這麼多。這些只因激進政治立場導致的魔鬼拉著他們要去地獄，應該要站出來一起保護他們。

徐巧芯說，自己根本不在意他們的私人政治立場如何，只知道這個親綠出征做的事是錯誤的，請大家集氣，要求他道歉，不需要所有善良的人都住在他們建構地獄。

徐巧芯 蔣萬安

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