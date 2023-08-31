「賴清德沒有躺著選」潘孟安受訪強調三次

民進黨總統參選人賴清德今天召開各縣市競選總部三長授證會議，競選總幹事潘孟安今天受訪時強調三次「賴清德沒有躺著選」，每一天都是從早到晚戰戰兢兢，拚到最後一哩路，贏得勝選，才是最後目標。

今天行程雖然不公開，但一早就聚集大批媒體，媒體問鴻海創辦人郭台銘參選，賴清德是否躺著選？潘孟安表示，不要過多解讀，民進黨已經定調，賴清德也再三吩咐，台灣是民主自由國家，任何人只要符合資格，都可以參選，昨天中常會也指示不干預、不去評論，各自按表操課。他說，賴清德也並沒有躺著選，假日也還是行程滿檔，每天從早到晚戰戰兢兢，就像今天一樣。

由於衛福部前部長陳時中及立委余天也列入雙北競總主委，媒體問有可能是不分區人選之一嗎？潘孟安說，想得太多了，民進黨是透過地方、政界耆老及執政縣市首長擔任競總主委，主委是要去做「桶箍」，去奔波，不是來分官加位的，不管是任何輔選團隊成員，都是作為民主進步黨黨員應盡的責任，不管是任何工作職位，都要全力以赴。

媒體問主委做桶箍，還要負責立委問題，是否會去負責協調初選比較競爭的區域？潘孟安說，那當然，有些目前總部也在幫忙協調，當然各縣市有可能面對狀況不一，競選總部的主委作為「桶箍」，必須調和鼎鼐、面面俱到，還要攻無不克，「桶箍」真的不好當。

媒體也追問陳時中當台北市競總主委，是否代表宣誓「蔡總統人馬」進入？潘孟安表示，這是過度解讀，任何人馬只要是為本土政權延續執政，把對台灣人民未來的願景，引領國家進步繁榮，才是大家的期待。

潘孟安也說，今天因為在辦公的地方沒辦法容納那麼多人，所以跑來台大國際會議中心召開會議，是常態性的工作，各縣市競總也分別開過多次籌備會議，推出主任委員、總幹事、執行總幹事。今天召開各縣市會報，也將分配一些未來競選期程等工作，賴清德也特別來向與會者請託、打氣，大家在面對每個縣市不同的選舉結構、選民結構、選區特色，希望大家分進合擊，能夠分工合作，達到最好的效果。

今天六縣市主任委員都到？潘孟安則說，幾個南部縣市還在下大雨，所以請縣市首長還是以縣市政務為要，其他選務工作就由總幹事、執行總幹事與會，不管是幾組人參選都是戰戰兢兢，不會說誰參選，就像媒體或有心人刻意解讀「賴清德躺著選」，大可不必，奮戰不懈的精神不用多加揣測。

潘孟安說，除了在整個競選工作上，今天已經「啟動號角」，各縣市競總也覓好地點，將討論成立日期，未來將強化分工。

港湖選情有狀況？潘孟安說，每個選區都有它不同的狀況。並指示由民進黨發言人張志豪回應。潘孟安也再次強調，競選總部照表操課，9月6日將啟動首場「國家希望工程」國政記者會，將逐步公布所有的國政藍圖，各地方的百工百業後援會也如火如荼地在進行，他再次強調各縣市覓得的競總地點，趕快請人員進駐，「一切都是按表操課，沒有躺著選，謝謝大家」。