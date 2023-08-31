快訊

易寶宏「誤准」到外役監懲處層級拉高 台北監獄總務科長記申誡

iPhone 15未出就有新配件！鏡頭貼「就是這些顏色」網驚見1點洩新機差異

直播／得獎公布！2023《台灣米其林指南》上榜名單持續更新

「賴清德沒有躺著選」潘孟安受訪強調三次

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安（左）強調賴清德沒有躺著選，每天都戰戰兢兢。聯合報系資料照片
民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安（左）強調賴清德沒有躺著選，每天都戰戰兢兢。聯合報系資料照片

民進黨總統參選人賴清德今天召開各縣市競選總部三長授證會議，競選總幹事潘孟安今天受訪時強調三次「賴清德沒有躺著選」，每一天都是從早到晚戰戰兢兢，拚到最後一哩路，贏得勝選，才是最後目標。

今天行程雖然不公開，但一早就聚集大批媒體，媒體問鴻海創辦人郭台銘參選，賴清德是否躺著選？潘孟安表示，不要過多解讀，民進黨已經定調，賴清德也再三吩咐，台灣是民主自由國家，任何人只要符合資格，都可以參選，昨天中常會也指示不干預、不去評論，各自按表操課。他說，賴清德也並沒有躺著選，假日也還是行程滿檔，每天從早到晚戰戰兢兢，就像今天一樣。

由於衛福部前部長陳時中及立委余天也列入雙北競總主委，媒體問有可能是不分區人選之一嗎？潘孟安說，想得太多了，民進黨是透過地方、政界耆老及執政縣市首長擔任競總主委，主委是要去做「桶箍」，去奔波，不是來分官加位的，不管是任何輔選團隊成員，都是作為民主進步黨黨員應盡的責任，不管是任何工作職位，都要全力以赴。

媒體問主委做桶箍，還要負責立委問題，是否會去負責協調初選比較競爭的區域？潘孟安說，那當然，有些目前總部也在幫忙協調，當然各縣市有可能面對狀況不一，競選總部的主委作為「桶箍」，必須調和鼎鼐、面面俱到，還要攻無不克，「桶箍」真的不好當。

媒體也追問陳時中當台北市競總主委，是否代表宣誓「蔡總統人馬」進入？潘孟安表示，這是過度解讀，任何人馬只要是為本土政權延續執政，把對台灣人民未來的願景，引領國家進步繁榮，才是大家的期待。

潘孟安也說，今天因為在辦公的地方沒辦法容納那麼多人，所以跑來台大國際會議中心召開會議，是常態性的工作，各縣市競總也分別開過多次籌備會議，推出主任委員、總幹事、執行總幹事。今天召開各縣市會報，也將分配一些未來競選期程等工作，賴清德也特別來向與會者請託、打氣，大家在面對每個縣市不同的選舉結構、選民結構、選區特色，希望大家分進合擊，能夠分工合作，達到最好的效果。

今天六縣市主任委員都到？潘孟安則說，幾個南部縣市還在下大雨，所以請縣市首長還是以縣市政務為要，其他選務工作就由總幹事、執行總幹事與會，不管是幾組人參選都是戰戰兢兢，不會說誰參選，就像媒體或有心人刻意解讀「賴清德躺著選」，大可不必，奮戰不懈的精神不用多加揣測。

潘孟安說，除了在整個競選工作上，今天已經「啟動號角」，各縣市競總也覓好地點，將討論成立日期，未來將強化分工。

港湖選情有狀況？潘孟安說，每個選區都有它不同的狀況。並指示由民進黨發言人張志豪回應。潘孟安也再次強調，競選總部照表操課，9月6日將啟動首場「國家希望工程」國政記者會，將逐步公布所有的國政藍圖，各地方的百工百業後援會也如火如荼地在進行，他再次強調各縣市覓得的競總地點，趕快請人員進駐，「一切都是按表操課，沒有躺著選，謝謝大家」。

潘孟安 賴清德

延伸閱讀

拔樁失敗？稱賴清德很穩引聯想 陳錦祥：盼侯友宜當選總統

邱毅找網友當柯南幫賴清德卸妝 批檢辦imB案放過賴清德

屏南立委民進黨推潘孟安子弟兵徐富癸 對上蘇震清之子

潘孟安爆高師大論文抄襲 藍委：將來還有未爆彈

相關新聞

女醫出征百萬YTR翻車 網起底竟有50管理員：典型綠側翼

YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」以經營動物影片為主，擁有超過百萬人訂閱，日前上傳一部台北市動物園影片，因和台北市...

館長點名高嘉瑜：護航賴品妤不談綠電 對她非常失望

「館長」陳之漢昨晚在直播表示，民進黨立委高嘉瑜在政論節目上替陷入綠能爭議民進黨立委賴品妤護航，令人非常失望，身為民意代表...

美擬透過外國軍事融資援台8000萬美元 總統府感謝

美國拜登政府29日通知國會，擬透過「外國軍事融資（Foreign Military Financing, FMF）」管道...

宋濤「背義忘信」暗指郭？ 侯友宜「不予評論」

中國國台辦主任宋濤與國民黨副主席夏立言昨參訪山西關聖帝君祖廟，宋濤見到「結義圖石碑」一段誓詞「背義忘信，天人共戮」，現場...

民進黨「政策買票」 她批蔡政府眼中1200億彷彿120塊錢

行政院日前公布明年度中央政府總預算，歲入歲出皆創歷史新高，歲出部分接近新台幣2・9兆元。國民黨台北市港湖區立委參選人李彥...

「賴清德沒有躺著選」潘孟安受訪強調三次

民進黨總統參選人賴清德今天召開各縣市競選總部三長授證會議，競選總幹事潘孟安今天受訪時強調三次「賴清德沒有躺著選」，每一天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦