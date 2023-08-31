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屏12億前瞻停車場王鴻薇實測：密集蓋、使用率低問題多

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇王鴻薇今表示，屏東前瞻六個停車場中，有包括電梯、顯示器故障與廁所停水、路面標線斑駁等問題未處理。圖／王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇王鴻薇今表示，屏東前瞻六個停車場中，有包括電梯、顯示器故障與廁所停水、路面標線斑駁等問題未處理。圖／王鴻薇辦公室提供

國民黨立委王鴻薇日前質疑屏東縣府用前瞻預算12多億元蓋6停車場淪「蚊子館」，縣府出面反駁。王鴻薇今表示，屏東縣長周春米「騙很大」，辦公室同仁30、31日到屏東實測，平日平均使用率僅有2成6，假日也只有3成4，且有四座停車場位置分別距離不到500公尺，還有包括電梯、顯示器故障與廁所停水、路面標線斑駁等問題未處理。

王鴻薇日前依據審計部對前瞻預算的調查報告，質疑屏東縣府前瞻停車場使用率低，屏東縣府則反駁指出，平日使用率3成，假日達4成到5成。王鴻薇今在立法院舉行記者會表示，同仁前往現場實測，踢爆屏東市府謊言，停車場現場幾乎一片空蕩蕩。

王鴻薇指出，同仁紀錄8月20日（假日）、8月21日（平日）兩日使用率，民生停車場假日使用率35%平日使用率21%；屏東菸廠停車場假日使用率37%平日使用率27%；信義停車場平日假日皆為44%；幸福公園停車場假日24%平日是25%；仁愛公園停車場假日28%平日26%，中華公園停車場假日44%平日13%，

王鴻薇說，僅信義停車場能達四成，中華公園最低只有13％，整體平均下來，假日使用率34%、平日使用率26%，這不是蚊子館什麼是蚊子館？

王鴻薇也指出，別再說她幹嘛管到屏東、更不要再戰南北，六停車場預算21億5千萬元，其中中央補助12億6千萬元，中央補助的錢立委本應監督，不然審計部為何要在報告中提出停車場？

王鴻薇更說，且到了屏東才發現，其中竟然有四座停車場分別距離都不到500公尺，分別是信義、幸福公園、仁愛路公園跟中華路公園停車場，難怪使用率低？她要問當初到底是怎麼評估？當然應檢視是不是大撒幣，是不是該把錢用在更有需要地方？

王鴻薇表示，民進黨面對質疑總是模糊焦點，但事實勝於雄辯，現場畫面、民眾實際的面訪都發現問題，中央給了錢也應重新檢討預算分配，民進黨如果面對監督只會戰南北，只是浪費納稅人的錢而已。

國民黨立委王鴻薇王鴻薇今表示，屏東前瞻六個停車場中，有包括電梯、顯示器故障與廁所停水、路面標線斑駁等問題未處理。圖／王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇王鴻薇今表示，屏東前瞻六個停車場中，有包括電梯、顯示器故障與廁所停水、路面標線斑駁等問題未處理。圖／王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇王鴻薇今表示，屏東前瞻六個停車場，有四座停車場位置分別距離不到500公尺，還有包括電梯、顯示器故障與廁所停水、路面標線斑駁等問題未處理。圖／王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇王鴻薇今表示，屏東前瞻六個停車場，有四座停車場位置分別距離不到500公尺，還有包括電梯、顯示器故障與廁所停水、路面標線斑駁等問題未處理。圖／王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇日前質疑屏東縣府用前瞻預算12多億元蓋6停車場淪「蚊子館」，縣府出面反駁。王鴻薇今表示，屏東縣長周春米「騙很大」。記者程遠述／攝影
國民黨立委王鴻薇日前質疑屏東縣府用前瞻預算12多億元蓋6停車場淪「蚊子館」，縣府出面反駁。王鴻薇今表示，屏東縣長周春米「騙很大」。記者程遠述／攝影
國民黨立委王鴻薇王鴻薇今表示，屏東前瞻六個停車場中，有包括電梯、顯示器故障與廁所停水、路面標線斑駁等問題未處理。圖／王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇王鴻薇今表示，屏東前瞻六個停車場中，有包括電梯、顯示器故障與廁所停水、路面標線斑駁等問題未處理。圖／王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇王鴻薇今表示，屏東前瞻六個停車場中，有包括電梯、顯示器故障與廁所停水、路面標線斑駁等問題未處理。圖／王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇王鴻薇今表示，屏東前瞻六個停車場中，有包括電梯、顯示器故障與廁所停水、路面標線斑駁等問題未處理。圖／王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇今表示，辦公室同仁30、31日到屏東實測，屏東前瞻六個停車場平日平均使用率僅有2成6，假日也只有3成4。圖／王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇今表示，辦公室同仁30、31日到屏東實測，屏東前瞻六個停車場平日平均使用率僅有2成6，假日也只有3成4。圖／王鴻薇辦公室提供

停車場 王鴻薇

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