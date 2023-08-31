立法院新會期將始 藍緊盯政院助選賴清德大撒幣

立法院新會期將開始，適逢2024大選，預計新會期或成朝野激烈攻防戰場。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今受訪談新會期優先推動法案、預算審議等，表示會推國民黨團版的道路安全基本法，針對改善低薪部分也會提出相關修法，亦特別注意20億政策宣導預算、行政院配合民進黨總統參選人賴清德的大撒幣。

曾銘宗說，新會期是預算會期，又碰到選舉，法案還在彙整，但不會太多，有急迫性的法案比如道路安全基本法，行政院有版本，國民黨團也會有版本。再來有關改善低薪的部分，會包含證券交易法、公司法、中小企業發展條例。

曾銘宗提到，再來是涉及到能源政策的部分，如再生能源發展條例。另也包括房屋稅條例。

曾銘宗指出，關於下會期的預算審查，會針對政策宣導20億，當中會涉及到農業部，農業部都是大撒幣，政策宣導亂花錢。再來是數位發展部113年度有156億的預算，詐騙、資安的問題越來越嚴重，這部分要好好檢討。另外，針對行政院配合賴清德的大撒幣，國民黨團也會特別注意。