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女醫出征百萬YTR翻車 網起底竟有50管理員：典型綠側翼

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
百萬訂閱YouTuber「許伯&簡芝—倉鼠人」表示，名聲對YouTuber來說非常重要，不能接受被不實抹黑。圖／取自「許伯&簡芝—倉鼠人」影片
百萬訂閱YouTuber「許伯&簡芝—倉鼠人」表示，名聲對YouTuber來說非常重要，不能接受被不實抹黑。圖／取自「許伯&簡芝—倉鼠人」影片

YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」以經營動物影片為主，擁有超過百萬人訂閱，日前上傳一部台北市動物園影片，因和台北市長蔣萬安合作，被綠營側翼「小劉醫師-劉宗瑀」發文攻擊。「許伯&簡芝—倉鼠人」除了發出澄清外，網友也發現，小劉醫師的臉書粉專竟有50人負責管理，是典型側翼型態。

「小劉醫師」劉宗瑀日前在臉書選用大便底圖，發文稱要退定「許伯&簡芝—倉鼠人」，批評「無政治立場不是嘴巴說了沒有就沒有，如果真的沒政治立場、那是什麼立場？錢錢立場？我這邊針對一個動物頻道youtuber提出，封面摟抱的方式採訪一個非動物專業的人員不妥」，「章市長有什麼專業跟動物有關嗎」。

「許伯&簡芝—倉鼠人」在昨晚上傳的影片澄清，他們全程自費拍攝，影片收益也有捐獻給動物園，訪問的都是專業人士，蔣萬安僅是來賓的，不論是高雄市長陳其邁或台北市前市長柯文哲，他們都會用一樣的模式進行，簡芝更一度委屈到落淚。

有網友發現，劉宗瑀18萬人追蹤的臉書粉專，竟有高達50名管理員，「沒看過一個醫師粉專有50個管理員的」、「這不是側翼，什麼才叫側翼」。

經查，劉宗瑀粉專每天平均會發7、8篇文章，當中不乏挺綠、罵藍白的政治相關內容，昨晚還轉發了力挺台灣基進黨立委參選人吳欣岱、批評民進黨參選人高嘉瑜的貼文，並寫下「欣岱（愛心）」。

但這回側翼出征卻先受到反作用力，劉宗瑀粉專最新幾篇文章，下面留言幾乎都在替許伯&簡芝抱不平，有網友表示，「抵制造謠抹黑的綠心醫師」、「真的很噁心的側翼，我從許伯還沒開始有人氣就開始追蹤了，他們是真的很愛動物的人，根本沒什麼政治立場很多幾乎都是公益，妳的行為真的噁心到爆」、「從零開始養（許伯&簡芝頻道招牌節目），側翼篇」。

側翼 醫師 網紅 YouTuber

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