擁抱蔣萬安慘被綠營側翼出征 百萬YTR哭了：全是抹黑

百萬訂閱YouTuber「許伯&簡芝—倉鼠人」以拍攝寵物影片為題材，日前上傳和台北市動物園合作影片，也和台北市長蔣萬安一同拍攝影片；不料，綠營側翼「小劉醫師-劉宗瑀」在臉書上出征該頻道有政治立場，更質疑拿錢，讓簡芝忍不住落淚回應，本來就只有愛護動物的立場，假設市長是柯文哲或陳其邁，他們都會拍這支影片。

「許伯&簡芝—倉鼠人」的影片於日前上傳，「小劉醫師-劉宗瑀」同日臉書表示，「無政治立場不是嘴巴說了沒有就沒有，明知故犯。如果真的沒政治立場、那是什麼立場？錢錢立場？我這邊針對一個動物頻道youtuber提出，封面摟抱的方式採訪一個非動物專業的人員不妥是很中立的，章市長有什麼專業跟動物有關嗎？掰了」，並將網友抗議的留言截圖貼出。另外，「小劉醫師-劉宗瑀」也在留言處說，「我有政治立場呦，我超有」。

「許伯&簡芝—倉鼠人」昨晚錄製影片澄清，小劉醫師對她們進行不實指控，「我再不澄清，或許有些人會以為我們是這樣的人」。兩人出示與台北市動物園的合約，證明沒有收台北市政府的錢，合約中他們還會依照觀看次數捐錢給台北市動物園，與小劉醫師的說法完全相反。

許伯&簡芝指出，他們在影片中並沒有採訪蔣萬安，反而是採訪彭博士和動物行為6大護法，內容包括動物的養育、照顧、行為學及經費等問題，蔣只是來賓。關於封面許伯摟抱蔣萬安，所有被抱的男生都是經過同意的，沒有人被吃豆腐。

簡芝表示，澄清影片她拍了兩次，第一次拍攝時大哭，因為辛苦經營的頻道可能一夕之間就因抹黑而完蛋，但她最後轉念一想，若因此有更多人關注到動物，結果就是好的，沒有要跟小劉醫師對抗，因為這是沒有意義的行為。簡芝說，可以討厭、恨他們，但不要抹黑，如果抹黑的人繼續不實指控抹黑，最後透過法律會捍衛自己的權益到底。