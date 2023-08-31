稱郭侯見面卻被指「銜中國命郭侯合」趙春山怒告范世平

鴻海董事長郭台銘宣布參選，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山日前稱郭侯見過面，將再談整合。台灣師範大學政治研究所教授范世平昨天在臉書稱，趙春山疫後多次前往中國、和官方互動，難道是銜命進行郭侯整合？」趙春山宣布提告，他氣憤表示「生平第一次被人這樣汙衊」，宣布「不再公開談國內政治」。

趙春山日前受訪表示，郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜「昨天（27日）見過面」，30日將再辦一場咖啡會談整合。范世平昨天在臉書寫，「趙是研究中國政治與兩岸關係的資深學者，舉足輕重，但怎麼管到台灣的總統選舉？據了解趙在疫情解封後多次前往中國，與官方有所互動，難道是銜命進行郭與侯的整合？是中國這個「老大哥」出手了？」

趙春山今天在媒體人王淺秋主持的「千秋萬事」節目宣布提告。他說，疫情之後他去過大陸兩次，一次是和國民黨副主席夏立言赴陸，一次是去上海參加座談會。范說他「銜命回台北促進藍白合」，讓他這輩子生平第一次想告人，「我氣得一晚上睡不著」，范世平甚至是他政大的學生。

趙春山說，台灣政治因為藍綠立場不同，師生之間都要老師告學生，他真是悲從中來，更感到恨，「師生打官司真是笑死人」。他說，這是他生平第一次被人這樣汙衊，他氣憤指出，「我若公然替中共介入台灣選舉，可能觸犯反滲透法」，「我是不是要去陸委會自首？我下節目就打給邱太三（陸委會主委）自首好了」。

趙春山說，過去四任總統他都很熟，李登輝當總統時，他是總統府「兩岸小組」成員；馬英九當總統時，他也參與馬習會研究；蔡英文總統時，他也是智庫成員，到現在都是，「我沒有藍綠之分，完全就事論事」，「如果這（反滲透法）罪名一安，我早就該去土城看守所了」。

對於在野整合，趙春山說，「任何黨有把握單打獨鬥就贏一場仗，就打吧，若打不過，就合作」，但要有合作的誠意，不要老是放話，坐下來好好談，還有機會。否則就等著接受明年賴清德當選總統，接受新的台灣和兩岸現實。

趙春山還原事件說，他和郭台銘、柯文哲都很熟，當郭台銘周一宣布要參選時，他認為，選戰變四角督，郭選不上，他也不希望郭參選。因此他打給郭問，「怎麼會要參選？不是還要喝咖啡嗎？」他記得郭跟他說，「我和侯昨天（8/27）見過面」，還說周三（8/30）會再見面；後來才改口會延後。

趙春山接受媒體採訪時也照實說，卻傳出兩人並非27日見面。趙春山說，他當時沒有多問郭侯談了什麼，他也記得郭是說「昨天見面」，當然可能是他聽錯，若他轉述錯誤，他向郭台銘說對不起。但當他看了范世平臉書和網友留言，血壓升高，給他最大的教訓是「從此不談國內政治」，誰要當總統「對我七旬老翁，i don't care。」